Rozzano. Il cane antidroga della polizia locale scova 38 dosi di cocaina

Ultimo aggiornamento il 3 Maggio 2022 – 9:44

Rozzano, 3 maggio 2022 – Nell’ambito dei servizi di controllo degli agenti in diverse zone della città è stata impiegata anche l’unità cinofila antidroga della polizia locale. E’ stato fermato un individuo di 36 anni in possesso di 38 dosi di cocaina pronte per lo spaccio. L’episodio è avvenuto nel parcheggio di via Venezia a seguito di alcune segnalazioni dei cittadini.

Lo spacciatore, individuato ed inseguito dagli agenti, ha tentato la fuga abbandonando nel prato un sacchetto che conteneva la sostanza stupefacente. Una volta bloccato e perquisito l’uomo, gli agenti hanno fatto entrare in azione il pastore olandese antidroga in dotazione alla polizia locale che, addestrato appositamente nel rinvenimento di sostanze stupefacenti, ha fiutato senza difficoltà il sacchetto contente la cocaina.

La sostanza è stata sequestrata mentre l’uomo, C.C., è stato deferito all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.