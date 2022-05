Ultimo aggiornamento il 3 Maggio 2022 – 21:27

Roma, 3 maggio 2022 – Torna l’appuntamento con Macfrut, edizione 2022, dal 4 al 6 maggio al Rimini Expo Centre. Anche quest’anno Cia-Agricoltori Italiani è tra i protagonisti della fiera internazionale dell’ortofrutta, con un ampio spazio dedicato al Padiglione D5 Stand 37 e tanti eventi in programma, con partner e associazioni, che seguono due direttrici principali: sostenibilità e nuove tecnologie, innovazione e ricerca.

Su questo tema, non si può che partire dall’evento congiunto di Cia e CREA, venerdì 6 maggio, alle ore 11 presso la Meeting Area della Sala Stampa al Padiglione D3, dal titolo “I primi risultati di Biotech: il grande progetto nazionale sul miglioramento genetico vegetale” coordinato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura con il suo Centro Genomica e Bioinformatica. Moderati da Cristina Giannetti, capo ufficio stampa CREA, interverranno: Cristiano Fini, presidente Cia Emilia-Romagna; Luigi Cattivelli, coordinatore di Biotech; Alessandro Nicolia, ricercatore di CREA Orticoltura e Florovivaismo.

Le conclusioni saranno affidate a Dino Scanavino, presidente Cia nazionale.

Ma sono tanti gli appuntamenti con il futuro del settore ortofrutticolo, declinati nei vari workshop previsti nell’Area Meeting dello stand Cia. Si comincia mercoledì 4 maggio, alle ore 15, con il seminario dell’Associazione Agricoltura è Vita con Image Line “Il quaderno di campagna”. Giovedì 5 maggio, invece, spazio a quattro nuove iniziative: alle ore 10.30 il workshop a cura di ANBI “L’acqua nell’irrigazione e nell’adattamento al cambiamento climatico”; alle ore 12 il seminario di Agia-Cia con Ruralset “Mettere a frutto la gestione dei dati”; alle ore 13, l’incontro di IBMA Italia su “Biocontrollo: stato dell’arte e prospettive nell’ambito del Green Deal”; alle ore 15 il workshop a cura di Cia in collaborazione con Ri.Nova “Gli scenari 4.0 di un’agricoltura sostenibile: le direttrici di sviluppo”. Infine, venerdì 6 maggio, altri tre appuntamenti imperdibili: alle ore 10 il seminario di XFARM “Impronta Idrica in Frutticultura: come ridurla migliorando resa e qualità”; alle ore 13 il workshop a cura di Cia sul “Progetto Life ADA” e, per finire, alle ore 15 l’evento di Condifesa “Gestione del rischio che passione”.

Redazione