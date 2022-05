XXVI Concorso strumentistico “Città di Giussano”: i primi vincitori nelle Categorie

Ultimo aggiornamento il 3 Maggio 2022 – 10:33

(mi-lorenteggio.com) Giussano, 3 maggio 2022 – Andrei Dragan (Categoria A, Strumenti a fiato fino a 11 anni), Matteo Midali (Categoria B, Strumenti a fiato fino a 15 anni), Leonardo Antòn Bertolino (Categoria C, Strumenti a fiato fino a 18 anni) e Sebastian Zani (Categoria Ottoni) sono i primi vincitori di categoria della 26esima edizione del Concorso strumentistico nazionale “Città di Giussano”, l’ormai tradizionale appuntamento musicale del territorio promosso dall’Amministrazione Comunale di Giussano in collaborazione con sponsor e aziende partner che ha preso il via ieri mattina nella Sala Consiliare “Aligi Sassu”.

Come da calendario di convocazioni, la Giuria ha già valutato 4 delle 12 categorie in concorso, definendo i vincitori che si contenderanno poi il successo nelle Sezioni dedicate e nella vittoria finale.

Per l’edizione 2022, sono complessivamente 115 gli iscritti (99 solisti, 16 concorrenti per i 6 gruppi di Musica da camera), provenienti da Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, oltre che da Siena, Lucca, Pisa, Pesaro e Roma a conferma dello straordinario richiamo nazionale dell’evento.

Le audizioni delle categorie proseguiranno fino a venerdì 6 maggio, nella mattinata di sabato la Giuria procederà decretando i vincitori delle sezioni da cui si avrà il vincitore assoluto dell’edizione 2022, le cui premiazioni si terranno sabato 7 maggio alle ore 18 in Municipio.

Il concorso, alla memoria di Gaetano Mascheroni, vede come presidente di giuria il musicologo Gaetano Santangelo, affiancato da Corrado Greco, Luca Braga, Stefano Canzi, Alfredo Pedretti e Leopoldo Saracino, esperti musicisti o insegnanti di conservatorio.

Redazione