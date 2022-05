Buccinasco. L’associazione Artènergia ricorda con spettacoli e performance l’artista William Medini a cui sarà anche intitolato l’Auditorium Fagnana

Ultimo aggiornamento il 4 Maggio 2022 – 18:10

Buccinasco (4 maggio 2022) – Una giornata dedicata alla memoria di un grande artista, maestro di incredibile talento che ha formato e avvicinato al teatro generazioni di bambini e ragazzi di Buccinasco e non solo.

Sabato 7 maggio con “Riempiam di risate il cielo”, l’associazione Artènergia con il patrocinio

dell’Amministrazione comunale e la collaborazione di artisti e associazioni dedica un’intera giornata a William Medini.

All’artista scomparso lo scorso anno sarà intitolato il teatro di Buccinasco, l’Auditorium di via Tiziano 7. Nel giardino della sede dell’associazione Artènergia, accanto al teatro, sarà inoltre inaugurato un murale dedicato all’artista, dono del Rotary Club di Buccinasco e realizzato dagli artisti dell’associazione We Run The Streets.

In programma anche spettacoli, musica e tanta bellezza. Dalle ore 15 fino alle ore 22, tra il teatro e il Parco Spina Azzurra saranno rappresentati quattro spettacoli teatrali, ci sarà una mostra

fotografica e arriveranno artisti e performer di strada, sono previsti inoltre giochi e

intrattenimento per tutte le età, street food e per finire un concerto di musica dal vivo.



IL PROGRAMMA

ore 15 – Auditorium Fagnana > “Piccolo circo sgangherato”, spettacolo teatrale a cura di Artènergia

ore 16 – Auditorium Fagnana > intitolazione del teatro a William Medini

ore 16.30 – Giardino del Faro di Artènergia > intitolazione della scuola di teatro di Artènergia

ore 17 – Parco Spina Azzurra > “Sogniamiento”, spettacolo teatrale a cura di Artènergia

ore 17.30 – Parco Spina Azzurra > performance artistiche

ore 18 – Parco Spina Azzurra > “Clowns not Dead”, spettacolo a cura della Compagnia Osvaldo e

Silver

ore 19 – Parco Spina Azzurra > “La fiera delle meraviglie”, spettacolo teatrale a cura di Artènergia

ore 19.30 – Parco Spina Azzurra > street food

ore 20 – Parco Spina Azzurra > “SpadaBand”, concerto dal vivo