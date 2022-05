Ultimo aggiornamento il 4 Maggio 2022 – 17:44

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 maggio 2022 – DigIT Expert Day, al via la seconda edizione giovedì 5 maggio, organizzata da Promos Italia, occasione per le imprese per aggiornarsi su strumenti, tecniche e normative per utilizzare i canali digitali a supporto dell’attività di export e entrare in contatto con i migliori esperti digitali. L’evento è rivolto alle aziende emiliano-romagnole, lombarde, umbre e delle province di Caserta, Catanzaro, Cosenza, Genova, Pisa, Udine, Salerno. Informazioni e iscrizioni al link https://eventi.digitexport.it/programma/digit-event.kl.

Programma: ore 9:30 – 09:55, plenaria di presentazione sul tema “DigIT Export: la politica di Promos Italia per l’export digitale delle imprese” con Andrea Bonalumi, Dirigente Promos Italia. La digitalizzazione e l’innovazione rappresentano un vantaggio competitivo per le imprese che oggi si trovano ad agire in uno scenario complesso.

Promos Italia, attraverso DigIT Export, mette a disposizione delle aziende dei territori soci conoscenze, professionisti, strumenti e contributi per avviare o incrementare il proprio processo di sviluppo digitale e crescita commerciale. Sul tema “Digital Export e Sales Transformation” interviene Daniela Corsaro, Prof. Associato di Marketing & Sales, Università IULM. Le imprese oggi sono circondate da contesti di mercato e sociali connotati da grandi incertezze. Questo potrebbe distrarre dall’importanza di continuare a investire nel digitale come modalità per creare nuovo business all’estero e gestire in modo nuovo le relazioni con i clienti. Le Pmi, nello specifico, presentano dei punti di forza che possono favorire proprio un’agile trasformazione delle vendite.

Alle ore 10:00 – 10:30, si svolge il webinar sui social media. Alle ore 10:30 – 11:00 si tiene il webinar sul content marketing. Alle ore 11:00 – 11:30 si parla di marketplace in un webinar dedicato. Alle ore 11:30 – 12:00 un webinar fa il punto sul tema ecommerce strategy. Alle ore 12:00 – 12:30 un webinar si concentra sulla normativa. Dopo la pausa pranzo alle ore 12:30 – 14:30, alle ore 14:30 – 17:30 seguono gli incontri one-to-one con esperti.

Promos Italia è l’agenzia nazionale del sistema delle Camere di commercio che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione e affianca le istituzioni nello sviluppo dell’economia locale e nella valorizzazione del territorio. Ha sede operativa a Milano, uffici a Cosenza, Genova, Modena, Ravenna, Roma, Sondrio, Udine e desk a Bergamo, Caserta, Catanzaro, Umbria, Pisa, Salerno.