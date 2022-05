“Garbagnate in Jazz”: il genio e la sregolatezza di Charlie Parker nello spettacolo “Bird lives!” 

Ultimo aggiornamento il 4 Maggio 2022 – 18:19

Dopo “Marilyn in Jazz”, il concerto inaugurale della sesta edizione di

“Garbagnate in Jazz” con il quale la cantante Beatrice Zanolini e i suoi musicisti

hanno reso un emozionante omaggio a Marilyn Monroe, continua all’insegna delle

proposte di qualità la rassegna organizzata dall’assessorato alle Politiche Culturali

del Comune di Garbagnate Milanese, dalla Garbagnate Music Academy e

dall’associazione culturale Jazz Company: la Biblioteca Civica Corte Valenti

ospiterà, giovedì 5 maggio, lo spettacolo “Bird lives!”, dedicato alla fgura di

Charlie Parker, protagonisti l’attore Cochi Ponzoni, la Big Band Jazz Company e

il trombettista Emilio Soana come special guest (inizio live ore 21, ingresso libero

fno a esaurimento posti6.

Spiega il sassofonista Gabriele Comeglio, direttore artistico della manifestazione:

«Quest’anno i concerti sono dedicati al jazz mainstream con progetti che, siamo

sicuri, non mancheranno di suscitare l’interesse da parte degli spettatori. È un

programma alla portata di tutti, pieno di atmosfere suggestive, con interpreti di

assoluto livello, nel quale i brani musicali saranno accompagnati da una voce

recitante sempre diversa, che farà rivivere le atmosfere degli anni in cui la musica

era “vera” musica».

Lo spettacolo “Bird lives!” ripercorrerà la vita geniale e sregolata di Charlie

“Bird” Parker, il musicista che ha rivoluzionato la storia del jazz. Com’è noto,

Charlie Parker è stato uno dei più importanti musicisti di tutti i tempi. Nato nel

1

1920 in un sobborgo di Kansas City, è stato tra i padri fondatori del be-bop. Con il

suo sax alto, Parker è stato ineguagliabile per tecnica, talento e immaginazione: un

solista stupefacente, esplosivo e in grado di improvvisare con velocità

sorprendente. La sua è stata un’esistenza di gloria e dannazione, di grandi successi

alternati a repentine cadute, marchiata dalla dipendenza dall’alcol e soprattutto

dall’eroina. Morì prematuramente nel 1955, a 35 anni non ancora compiuti: il suo

corpo era talmente segnato dall’uso di sostanze e da altri eccessi che, sul certifcato

di morte, il medico, che non lo aveva riconosciuto, aveva scritto che il deceduto

doveva avere tra i 50 e i 60 anni, ossia venti in più della sua vera età.

Prima tromba per eccellenza di molte big band, italiane ed europee, Emilio Soana ha

suonato, nel corso della sua lunga carriera, con i più grandi nomi del jazz e del pop

internazionale, da Ray Charles a Stevie Wonder, da Mina a Natalie Cole, solo per

citarne alcuni. Cochi Ponzoni, che interpreterà Charlie Parker attraverso alcune

interviste originali dell’epoca, è un attore amatissimo dal pubblico italiano fn da

quando, alla fne degli anni ’70, esordì sul piccolo schermo con l’inseparabile Renato

Pozzetto, dando vita a show che hanno infuenzato la storia della comicità italiana:

«Ricostruiremo la parabola irripetibile di Charlie Parker, uno dei musicisti più

importanti di tutti i tempi – spiega Ponzoni – La sua esistenza aveva senso solo per la

musica, per il suo sax. Io interpreterò la sua vita in chiave drammaturgica e

racconterò, sotto forma di monologo, gli episodi più signifcativi della sua breve e

tormentata esistenza, mentre i musicisti eseguiranno alcune delle sue più famose

composizioni, tra cui “Lover man”, “My little suede shoes” e “Scrapple from the

Apple”».

Attiva dal 1990, la Big Band Jazz Company annovera alcuni dei solisti della

disciolta orchestra di musica leggera della Rai di Milano ed è una è una delle più

prestigiose formazioni europee: ha al suo attivo oltre 500 concerti in Italia e

all’estero e si è esibita con i maggiori solisti di livello internazionale, inclusi Bob

Mintzer, Randy Brecker, Dee Dee Bridgewater, Lee Konitz e Franco Ambrosetti.

Attualmente è in tour con lo spettacolo “Massimo Lopez & Tullio Solenghi show”.

La sesta edizione di “Garbagnate in Jazz” si concluderà giovedì 12 maggio con un

altro imperdibile appuntamento, intitolato “For Ella”: la cantante Caterina

Comeglio, l’attrice Chiara Poletti (voce recitante6 e l’ensemble della Garbagnate

Music Academy si cimenteranno in un tributo a Ella Fitzgerald, una delle più

grandi voci del Novecento, nota anche come “Lady Ella” e “First Lady of Song”,

vincitrice di 14 Grammy (e circa 40 milioni di dischi venduti6.

Caterina Comeglio è una delle più promettenti cantanti jazz italiane, ha all’attivo

collaborazioni con nomi illustri della scena pop (da Mika a Roby Facchinetti dei

Pooh6 e jazz (Bob Mintzer6 e nel 2019 si è aggiudicata il prestigioso Premio Lelio

Luttazzi nella categoria “Cantautori”. Sul palco, insieme a lei, a omaggiare la

straordinaria fgura di Ella Fitzgerald ci sarà l’ensemble della Garbagnate Music

Academy, un gruppo di giovani musicisti provenienti dai Conservatori di musica

lombardi, che hanno già una notevole esperienza alle spalle e che saranno affancati

da professionisti di comprovato valore.

“GARBAGNATE IN JAZZ”, dal 28 aprile al 12 maggio 2022 – Sesta edizione

Biblioteca Civica “Corte Valenti”, via Monza 12, Garbagnate Milanese (Mi6.

Inizio concerti ore 21; ingresso libero fno a esaurimento posti.

Obbligo di super green pass e mascherina FFP2