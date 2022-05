Gli asili nido di Cesano Boscone al centro del convegno promosso dal Comune, “Le voci dell’infanzia”.

Ultimo aggiornamento il 4 Maggio 2022 – 11:45

Con esperti e operatori. Spazi espositivi con immagini di archivio e laboratori per i più piccoli

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 4 maggio 2022 – La storia degli asili nido di Cesano Boscone e l’alto valore pedagogico prodotto al centro del confronto tra amministrazione, esperti e operatori dal titolo “Le voci dell’infanzia”. L’evento, corredato daallestimenti espositivi, è promosso dal Comune e si terrà sabato 7 maggio, dalle 9.30 alle 12 a Villa Marrazzi, per ripercorrere gli anni di attività degli istituti cesanesi che si occupano della prima infanzia.

Alla tavola rotonda che sarà introdotta dai saluti del sindaco Simone Negri e dell’assessora al Welfare Mara Rubichi, parteciperanno docenti, pedagogisti ed esperti del mondo universitario, della formazione e delle cooperative Orsa ed Equa che attualmente gestiscono gli asili nido cesanesi.

Negli allestimenti preparati nella Sala delle Carrozze si potranno approfondire le esperienze dei servizi sperimentali rivolte alla fascia 0 – 6 anni, in un percorso di attività proposte attraverso l’utilizzo di diversi materiali. L’iniziativa sarà anche l’occasione per ripercorrerne le tappe dei nidi cesanesi attraverso immagini e documenti d’archivio. A disposizione dei bambini e delle famiglie dalle 10 alle 12sarà allestito un apposito spazio all’aperto con attività di laboratorio.

“Abbiamo voluto organizzare un evento aperto a tutti i cittadini per ripercorre insieme l’attività del sistema comunale rivolto alla prima infanzia – commenta l’assessora al Welfare Mara Rubichi. Abbiamo invitato esperti e operatori per capire come migliorare ulteriormente il servizio che negli anni si è dimostrato più che all’altezza nel saper centrare gli obiettivi pedagogici ed evolutivi dei più piccoli, costituendo anche un valido supporto ai genitori lavoratori”.

V.A.