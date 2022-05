 Il Balletto di Milano sarà in scena al Teatro Comunale di Limbiate 

Ultimo aggiornamento il 4 Maggio 2022 – 17:36

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 maggio 2022 – Hanno appena calcato i palcoscenici del Jackie Gleason Theater di Miami, del Teatro dell’Opera di Bucarest e partecipato ad un prestigiosissimo Galà di stelle internazionali ad Avellino. Apprezzati artisti free lance in tutto il mondo, Arianne Lafita Gonzalvez e Vittorio Galloro saranno gli ospiti d’eccezione del Balletto di Milano in occasione del Gran Galà del Balletto in scena al Teatro Comunale di Limbiate sabato 7 maggio. Un’occasione unica per poter ammirare i due straordinari danzatori in tre brani del grande repertorio classico: l’incantevole Lago dei Cigni, il balletto romantico per eccellenza Giselle e Lo Schiaccianoci, con i suoi virtuosismi spettacolari.

Non da meno i danzatori del Balletto di Milano – tra le più importanti compagnie italiane ed eccellenza in Lombardia – impegnati in un programma che ne mette in luce la straordinaria versatilità artistica e padronanza tecnica: dalle danze dello Schiaccianoci, alla vivace ibericità di Carmen, alle raffinate coreografie da Opera in Danza su brani sublimi come l’intermezzo di Cavalleria Rusticana di Mascagni, i preludi di Attila e i Masnadieri e il divertissement da I Vespri Siciliani di Giuseppe Verdi.

Ambasciatore della danza italiana nel mondo, il BALLETTO DI MILANO diretto da Carlo Pesta è tra le Compagnie italiane più prestigiose. Riconosciuto e sostenuto da Ministero della Cultura, da Regione Lombardia da cui ha ottenuto anche il prestigioso Riconoscimento di Rilevanza Regionale e dal Comune di Milano, il Balletto di Milano svolge la propria attività nei maggiori teatri italiani e all’estero dove è presente in teatri ed istituzioni di primo piano. Il Balletto di Milano è in residenza al Teatro Lirico Giorgio Gaber e vanta un organico formato da danzatori diplomati presso le migliori Accademie internazionali e un ampio ed esclusivo repertorio che spazia dai grandi titoli classici rivisitati a produzioni esclusive.

Arianne Lafita Gonzalvez

È nata a Matanzas, Cuba, ed è diplomata come danzatrice ed insegnante alla prestigiosa Scuola Nazionale di Balletto Fernando Alonso de L’Avana, Cuba. Inizia la carriera con il Balletto Nazionale di Cuba, sotto la direzione di Alicia Alonso e nel 2005 è prima ballerina del “Balletto di Cuba” di Laura Alonso. Nel 2009 si trasferisce in Spagna, dove entra a far parte della compagnia “Victor Ullate Comunidad de Madrid”. Dal 2011 è artista free lance e nel corso della sua carriera ha danzato tutti i principali ruoli del repertorio classico ed è stata prima Ballerina all’Hong Kong Ballet, Teatro Nacional Uruguay e Teatro dell Opera di Sibiù. Guest in molti Teatri e Opere di Stato d’Europa tra cui Opera di Bucarest, Perm Opera, Sofia Opera, Opera di Macedonia, Opera di Maribor, Lubijana Opera, Opera Nazionale Moldavia, Opera Nazionale Teatro di Saratov, Russia, nonché festival ed eventi nel mondo. Arianne ha vinto numerosi e prestigiosi premi internazionali tra cui la Medaglia d’Oro all’importante Concorso Internazionale di Balletto dell’Havana nel 1999, la Medaglia d’argento nel 2000 e quella di bronzo nel 2002.

Vittorio Galloro

Nato a Napoli, nel 1991-92 entra nella scuola del Teatro San Carlo sotto la direzione di Anna Razzi e nel 1997 si trasferisce a Cuba, alla Scuola Nazionale di Balletto Fernando Alonso, dove si diploma come ballerino e insegnante. La sua brillante carriera lo vede solista al Balletto Nazionale di Cuba, primo ballerino al Balletto Europeo di Londra, Balletto Classico di Reggio Emilia e Balletto Nazionale di Cuba di Laura Alonso, solista all’Opera di Budapest e al Balletto Nazionale di Praga, primo solista ospite ad Introdans in Olanda. Nel 2015 entra come primo solista nella prestigiosa compagnia asiatica “Hong Kong Ballet”. Ha danzato in più di cento teatri di tutto il mondo, ha partecipato a molti spettacoli a Cuba, Messico, Brasile e Santo Domingo, nonché a festival ed eventi in tutto il mondo tra cui il Festival del Balletto in Mongolia a Ulan Bata. Ospite in Australia alla National Capital Company di Camberra ha ricevuto il riconoscimento di “Testimone della cultura italiana nel mondo”. Tra gli altri premi: Medaglia d’argento nel 1997 e nel 1998 al Concorso internazionale di balletto de l’Habana (Cuba) dove nel 1998 vince anche il premio come migliore coppia al concorso. Medaglia d’argento al Premio Roma nel 2001 e medaglia di bronzo nel 2003. Finalista e premio speciale della giuria nel 2008 al Concorso Rudolf Nureyev di Budapest.

Teatro Comunale di Limbiate (Monza e Brianza)

Via Valsugana, 1- 20812 Limbiate (MB)

Sabato 7 maggio – ore 21:00

GRAN GALÀ DEL BALLETTO DI MILANO

Serata di danza su musiche di P.I. Tchaikovsky, A. Adam, G. Bizet, G. Verdi, P. Mascagni

Informazioni: www.teatrocomunalelimbiate.it

Costo del biglietto: Intero €20 – Ridotto €15 (Under 18 – Over 65 – gruppi di almeno 10 persone)

www.ballettodimilano.com