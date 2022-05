Piscina di Giussano, al via le iscrizioni ai corsi di nuoto 2022/2023

Ultimo aggiornamento il 4 Maggio 2022 – 11:27

Dal 16 al 22 maggio, i residenti nel Comune potranno fruire dei pacchetti agevolati

(mi-lorenteggio.com) Giussano, 4 maggio 2022. Da lunedì 16 a domenica 22 maggio, i residenti nel Comune di Giussano potranno fruire dei pacchetti tariffari agevolati e iscriversi ai corsi di nuoto 2022/2023 che si terranno presso il Centro natatorio di via della Conciliazione a cura di Sport Active Giussano.

In questa prima fase, ad essere messi in vendita ad un prezzo agevolato, saranno i corsi per Cuccioli (3-36 mesi), Baby (3-5 anni), Ragazzi (6-14 anni), Senior (over 60 anni), Gym Senior e Preparto. Attraverso i pacchetti comunali sopra citati, destinati esclusivamente ai residenti nel Comune di Giussano, si potrà accedere ai servizi ad un prezzo ridotto rispetto a quello proposto al pubblico. Il numero di posti è limitato per ogni singolo corso per garantire elevati standard qualitativi.

A seguire, a partire da lunedì 23 maggio, verranno aperte le iscrizioni a tutte le tipologie di corso e verrà aperta la possibilità di iscrizione all’intera utenza.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria dell’impianto natatorio chiamando il numero 0362 1707199 o inviando una mail all’indirizzo giussano@sportactive.it

V.A.