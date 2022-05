Rho. Contro il caro bollette la Comunità Energetica Rinnovabile CER può essere una soluzione

(mi-lorenteggio.com) Rho, 4 maggio 2022. L’Amministrazione comunale ha deciso di intraprendere lo studio e l’individuazione dell’iter operativo per realizzare una Comunità Energetica Rinnovabile CER, che rappresenta una soluzione innovativa contro l’aumento dei prezzi dell’energia e per promuovere la transazione ecologica. L’idea si basa sulla condivisione e sullo sfruttamento dell’energia rinnovabile prodotta sul territorio. Questo comporta una riduzione del costo dell’energia e una riduzione consistente dell’emissione del gas serra.



“Il tema energetico sta diventando sempre più delicato per le ricadute economiche e ambientali di tutti. Realizzare una comunità energetica è una prima risposta alle difficoltà energetiche e al caro bollette. Rappresenta una spinta alla transizione ecologica e alla sensibilizzazione verso l’energia rinnovabile – afferma il Sindaco di Rho Andrea Orlandi -. Nel mio programma di mandato sono già presenti come obiettivi il raggiungimento della riduzione dei consumi energetici, della riduzione dell’emissione di C02 e di gas climalteranti, della trasformazione della città in città Green, quindi la CER va in questa direzione. Infine il messaggio, che veicola, è molto positivo, perché va verso la ricerca di soluzioni a livello di comunità, appunto, un modo per sottolineare che i problemi si risolvono insieme in modo collettivo creando coesione e partecipazione”.



“La decisione della Giunta rappresenta l’avvio per individuare come procedere alla realizzazione di questo ambizioso progetto – aggiunge l’Assessore a Innovazione e Smart city Emiliana Brognoli -. Occorre individuare un soggetto di supporto e facilitatore che affianchi l’Amministrazione Comunale nelle iniziative di sensibilizzazione e comunicazione con i cittadini ed in grado di svolgere tutte le azioni preliminari necessarie di natura tecnica, giuridica ed amministrativa ed infine elaborare un’ipotesi di atto costitutivo della Comunità Energetica Rinnovabile. Il Comune di Rho vanta molti progetti conclusi sull’energia rinnovabile e il fotovoltaico, che potranno essere messi a frutto”.



