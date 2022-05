Si espande la società di ripetizioni GoStudent a Milano e Roma

Ultimo aggiornamento il 4 Maggio 2022 – 16:31

Milano, 4 maggio 2022 – La società ed-tech GoStudent continua a crescere nel nostro Paese, riscuotendo un successo davvero inarrestabile. La startup austriaca è arrivata in Italia lo scorso anno, ma, in questo breve lasso di tempo, è riuscita a conquistare moltissimi studenti, al punto da intraprendere una maxi campagna di assunzioni. Come dichiarato da Ricardo Reinoso, Country Manager Italia di GoStudent, l’obiettivo da raggiungere entro la fine del 2022 è quello di raddoppiare il team in modo da consolidare ulteriormente la presenza sul territorio nazionale.

L’unicorno ed-tech ha inaugurato la nuovissima sede di Milano ad inizio 2022 e di recente ha aperto un secondo ufficio nella Capitale. L’espansione di GoStudent dunque prosegue, così come aumentano di giorno in giorno le iscrizioni alla piattaforma di ripetizioni online.

Ripetizioni GoStudent: a Milano è boom di richieste

La piattaforma di ripetizioni GoStudent a Milano rappresenta ormai un vero e proprio punto di riferimento, così come del resto sta accadendo in gran parte d’Italia. D’altronde, in questi ultimi anni abbiamo assistito ad un cambio di rotta per quanto riguarda il settore delle ripetizioni che si è aperto a metodi didattici innovativi. Ormai, sono sempre di più gli studenti che preferiscono seguire le lezioni a distanza e queste si stanno dimostrando efficaci tanto quanto quelle in presenza, se non addirittura di più in alcuni casi. Infatti, secondo la prima indagine sull’istruzione condotta da GoStudent alla fine del 2021, 1 italiano su 3 ritiene che le ripetizioni online siano tanto efficaci quanto quelle svolte di persona e vede l’e-learning come molto vantaggioso in termini di tempo (36%) e denaro (35%).

Non sorprende dunque che GoStudent stia crescendo nel nostro Paese e la maxi campagna di assunzioni ne è la dimostrazione lampante.

GoStudent: la nuova sede di Milano e l’apertura dell’ufficio di Roma

La società di ripetizioni online GoStudent ha inaugurato a febbraio la sua nuovissima sede milanese, all’interno dell’iconico The Angle: un edificio in stile Liberty situato all’angolo di Corso Italia, in una posizione sicuramente strategica.

Per rispondere alle crescenti richieste, l’azienda ha, inoltre, inaugurato un hub a Roma e sta integrando nuove figure professionali nel team.

La maxi campagna di assunzioni di GoStudent

Nel frattempo, sta proseguendo la maxi campagna di assunzioni annunciata da GoStudent ormai diversi mesi fa, con l’obiettivo di raddoppiare il team. Nella sede Milanese, l’azienda contave già più di 100 dipendenti alla fine del 2021, ma entro dicembre 2022 arriverà a quota 200. Le posizioni aperte sono molteplici, soprattutto per quanto riguarda il settore delle vendite: sales specialist, customer care manager e via dicendo. C’è però una notizia che interessa tutti quanti, compresi coloro che non vivono a Milano. La maxi campagna di assunzioni di GoStudent non si limita a proporre posti di lavoro tradizionali: sono diverse le opportunità anche per chi preferisce l’home office e desidera dunque operare da remoto al 100%. L’unicorno austriaco sta dunque ampliando il suo raggio d’azione: ha ormai conquistato moltissimi studenti italiani e sembra che la sua fama cresca di giorno in giorno. I motivi? Una piattaforma di ultima generazione, insegnanti qualificati, tariffe vantaggiose ed un’offerta di ripetizioni online per tutte le esigenze.

L. M.