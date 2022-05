 Como. Il Premio Abbiati per Acquaprofonda di AsLiCo

Ultimo aggiornamento il 5 Maggio 2022 – 20:02

(mi-lorenteggio.com) Como, 5 maggio 2022 – Acquaprofonda, l’opera civica che il Teatro Sociale di Como – AsLiCo ha commissionato, in coproduzione con il Teatro dell’Opera di Roma, a Giovanni Sollima e Giancarlo De Cataldo, si aggiudica il premio “Filippo Siebaneck”, destinato a iniziative di particolare significato nell’ambito della didattica musicale e/o dell’avviamento professionale dei giovani, all’interno della 41esima edizione del Premio “Abbiati”.

Oggi la commissione, formata da Alessandro Cammarano, Sandro Cappelletto, Paola De Simone, Andrea Estero, Carlo Fiore, Angelo Foletto, Susanna Franchi, Gianluigi Mattietti, Gregorio Moppi, Carla Moreni, Stefano Nardelli, Paolo Petazzi, Alessandro Rigolli e Lorenzo Tozzi, riunita a distanza, dopo avere considerato le segnalazioni fatte pervenire in fase consultiva dai colleghi, ha designato i vincitori per l’anno 2021. La cerimonia di premiazione e la lettura delle motivazioni sarà domenica 5 giugno al Teatro Donizetti Bergamo.

Acquaprofonda è un’opera contemporanea per tutte l’età che ritrae in modo unico uno dei temi più rilevanti del nostro tempo, l’inquinamento delle acque, e rientra in Opera domani, il format di opera lirica partecipativa ideato da AsLiCo.

L’opera, con musiche di Sollima e libretto di De Cataldo, per la regia di Luis Ernesto Doñas, scene di Chiara La Ferlita e costumi di Elisa Cobello, con la direzione d’orchestra affidata al giovanissimo direttore Riccardo Bisatti, sul podio dell’Orchestra 1813, ha visto il debutto lo scorso dicembre a Roma e al Sociale di Como, per poi andare in scena negli scorsi mesi in diversi teatri.

Questo premio per Acquaprofonda arriva durante la penultima piazza di questa tournée, che vedrà come ultima città Messina nel mese di luglio, ospiti della Fondazione Horcynus Orca nell’ambito del progetto “Di Bellezza si vive” finanziato da Con i bambini, per poi riprendere nei primi mesi del 2023. Domani 6 maggio l’opera civica andrà in scena a Milano, al Teatro Carcano per due recite aperte alle famiglie, alle ore 18.30 e alle 21.00

Per AsLiCo è il secondo premio Abbiati, la prima vittoria fu nel 2016 per il progetto di opera partecipativa 200.Com. Un progetto per la città.