Corsico. Settimana della Legalità – “La nostra Battaglia”: Omaggio a Letizia Battaglia

Ultimo aggiornamento il 5 Maggio 2022 – 19:57

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 5 maggio 2022 – Giovedì 12 maggio alle ore 21:00 presso la Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi in via Dante 9 a Corsico, in occasione della Settimana della legalità promossa dal Comune di Corsico, si terrà:

“La nostra Battaglia”

Mesi fa ci é stato donato da Giovanni Sollima un meraviglioso lavoro di Letizia Battaglia che ora é esposto in una aula della Civica Scuola di Musica dedicata alle lezioni collettive.

Letizia era molto felice di sapere che un suo lavoro fosse esposto in una scuola di cui condivideva i valori sociali, etici e la forza che la Civica Antonia Pozzi ha dimostrato in questi anni: ha più volte manifestato il desiderio di venire a conoscerci e di vedere come il suo lavoro rivivesse con il respiro di educazione artistica.

Noi la ricordiamo nella serata del 12 maggio alle ore 21:00 presso L’Auditorium delle libere Stelle in occasione della Settimana della Legalità promossa dal Comune di Corsico.

Una serata dedicata alla memoria di una grande Artista con la proiezione di filmati, letture e la preziosa esecuzione musicale dei brani inediti per violoncello composti da Giovanni Sollima all’indomani delle stragi Falcone e Borsellino

Il M° Andrea Cavuoto, violoncellista e docente della nostra scuola eseguirà

“Palermo: Anno Uno” e “Segni”.

In occasione dell’evento avremo presente in sala la nipote Marta Sollima che dialogherà con noi in una serata dove musica e impegno civile saranno protagoniste.

⏰ Giovedì 12 maggio ore 21:00

📍 Auditorium delle Libere Stelle @Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi – Corsico

Ingresso a Offerta libera

Per Info

Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi di Corsico

📍Via Dante, 9 20094 Corsico (MI)

👨🏻‍💻www.scuoladimusicapozzi.it