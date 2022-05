DOMENICA AL MUSEO. DALL’8 MAGGIO TORNA L’INIZIATIVA DI APERTURA GRATUITA DI TUTTI I CIVICI MILANESI

Ultimo aggiornamento il 5 Maggio 2022 – 12:11

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 maggio 2022 – Torna domenica 8 maggio l’iniziativa “Domenica al Museo”, che consente l’ingresso libero e gratuito agli istituti museali e culturali del Comune di Milano ogni prima domenica del mese (prossimo appuntamento domenica 5 giugno).



Il Comune di Milano, primo in Italia, aveva aderito all’iniziativa introdotta dal MIBACT nel giugno 2014, registrando sempre un numero elevato di visitatori in tutti gli istituti civici; nell’ottobre 2020, dopo un periodo di interruzioni collegate alla chiusura forzata degli istituti museali e di limitazioni connesse agli obblighi di prenotazione on-line per i contingentamenti, l’iniziativa era stata sospesa anche formalmente.



Ora, a seguito della fine dello stato di emergenza e della riattivazione dell’iniziativa da parte del MIC, “Domenica al Museo” torna a partire da domenica prossima, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di visitare gratuitamente le collezioni di: Museo del Novecento, Galleria d’Arte Moderna, Musei del Castello Sforzesco, Museo Archeologico, Acquario Civico, Museo di Storia Naturale, Casa Museo Boschi Di Stefano e Studio Museo Francesco Messina.



L’uso della mascherina non è più obbligatorio, come da disposizioni ministeriali, ma è comunque raccomandato, specialmente in caso di affollamento nelle sale.

V.A.