“E-state a Giussano”: in Villa Sartirana la rassegna con 14 spettacoli teatrali gratuiti

Ultimo aggiornamento il 5 Maggio 2022 – 14:55

Dal 28 maggio al 31 agosto ritorna il format promosso dall’Amministrazione Comunale

(mi-lorenteggio.com) Giussano, 5 maggio 2022. Quattordici spettacoli teatrali, tutti ad ingresso gratuito, per vivere in città le sere d’estate, immersi nello straordinario contesto scenografico e naturalistico di Villa Sartirana.

In continuità con le precedenti edizioni, a partire dal 28 maggio e fino al 31 agosto prenderà il via “E-state a Giussano”, la rassegna teatrale all’aperto promossa e organizzata dall’Amministrazione Comunale di Giussano e sostenuta dal contributo di Gelsia.

“Il successo di pubblico riscontrato negli anni scorsi è stato un ulteriore sprone per proporre un calendario di spettacoli in grado di intercettare tutte le fasce d’età – afferma Sara Citterio, assessore con delega alla Cultura – La rassegna vuole essere un’occasione di aggregazione, di svago e di accrescimento culturale, ed è proprio per questo motivo che abbiamo confermato la gratuità di tutti gli appuntamenti così da favorire sempre più il rapporto fra cittadinanza e teatro, straordinaria forma artistica che vedremo declinata in modalità differenti e suggestive”.

Il primo appuntamento è in programma sabato 28 maggio con il concerto “Chissa se è vero” dedicato al cantautore milanese Enzo Jannacci in occasione della Festa della Lombardia, si prosegue con gli spettacoli “L’amore delle tre melarance” di Carlo Gozzi (8 giugno) e con “Amare con ironia” (14 giugno) basato sul testo di Maria Antonietta Centoducati. Concluderanno il programma di giugno due serate in omaggio a Dario Fo (22 giugno) e a Franco Battiato (29 giugno).

In luglio i primi due spettacoli saranno ispirati a L’idiota di Fiodor Dostoevskij (6 luglio) e a Smith & Wesson di Alessandro Baricco (13 luglio), mentre in occasione del 30° anniversario della strage di via D’Amelio martedì 19 si terrà “La mafia addosso: i giorni del coraggio” ricordando la storia del giudice Paolo Borsellino e di Rita Atria. Ultimo appuntamento di luglio lo spettacolo “Memento Mori, Pedone in B1”.

Cinque le serate in calendario nel mese di agosto, proprio per intercettare i giussanesi che resteranno in città nel mese tradizionalmente dedicato alle vacanze: si inizia mercoledì 3 con un omaggio a “Fred Buscaglione, il duro dal cuore tenero”, cui farà seguito mercoledì 10 agosto “Bertleby”, ispirato al testo di Herman Melville. Mercoledì 17 sarà la volta dello spettacolo di burattini per un pubblico adulto “La sconosciuta della Senna” per poi proseguire con “Una donna sola” (24 agosto) incentrata su testo di Dario Fo e Franca Rame e per concludere con “Sunset Limited” tratto dall’omonima opera teatrale di Cormac McCarthy.

L’ingresso agli spettacoli sarà libero, fino ad esaurimento posti, nel rispetto della normativa Covid-19 in vigore al momento della realizzazione dei diversi spettacoli programmati. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.15, con accesso consentito dalle 20.45. In caso di maltempo, gli spettacoli verranno rinviati alla sera successiva.