REINVENTING CITIES 3. PRESENTATE A PALAZZO REALE LE SEI AREE CHE PARTECIPERANNO AL NUOVO BANDO DI C40

Ultimo aggiornamento il 5 Maggio 2022 – 20:04

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 maggio 2022 – Milano prosegue il suo impegno per la rigenerazione urbana insieme a C40, il network che comprende 96 metropoli di tutto il mondo impegnate nel contrasto all’emergenza climatica e ambientale.

Sono state presentate questa mattina a Palazzo Reale le sei aree che parteciperanno al bando internazionale “Reinventing Cities” promosso da C40 che prevede l’alienazione di siti dismessi o degradati da destinare a progetti di rigenerazione ambientale e urbana, nel rispetto dei principi di sostenibilità e resilienza.

La terza edizione di Reinventing Cities, intitolata “Reinventing Home”, ha tra i suoi obiettivi quello di realizzare 500 nuove abitazioni a prezzo calmierato, case che saranno immesse sul mercato degli affitti a una cifra non superiore ai 500 euro mensili.

Sono 12 le città, insieme a Milano, che partecipano all’iniziativa in tutto il mondo: Bologna, Bristol, Houston, Izmir, Lione, Phoenix, Montreal, Napoli, Roma, San Francisco e San Paolo.

Queste le sei aree selezionate per questa edizione: via Pitagora (Municipio 2), area di 4.800 mq in comproprietà tra Comune di Milano ed MM Spa, in cui è prevista la realizzazione di ERS (Edilizia Residenziale Sociale) in locazione a prezzi accessibili, affiancata da quote di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica); piazza Martesana (Municipio 2), superficie di 11.700 mq dove è prevista la riqualificazione dello spazio attraverso l’inserimento di mix funzionali e sociali con ERS in locazione a prezzi accessibili; Zama-Salomone (Municipio 4), progetto in collaborazione con Aler Milano che ha messo a disposizione del bando il diritto di superficie di un’area di 16mila mq in cui saranno realizzati alloggi ERS in locazione e vendita a prezzi calmierati e su cui il Comune di Milano prevede premialità per l’utilizzo di tecnologie offsite; Abbiategrasso (Municipio 5), superficie di 7.940 mq per una riqualificazione dello spazio con ERS a prezzi accessibili, funzioni complementari e piani terra attivi; Bovisasca (Municipio 8), area di 1.880 mq che sarà connessa alla trasformazione attigua del progetto MoLeCoLa e prevederà anche in questo caso la realizzazione di ERS in affitto; Certosa 186 (Municipio 8), area di 4.200 mq dove oltre all’inserimento di mix funzionali e sociali con quote ERS è prevista anche la depavimentazione al fine di potenziare l’accessibilità agli assi viari circostanti.

L’iniziativa è stata illustrata da rappresentanti dell’Amministrazione comunale e da Caterina Sarfatti, direttrice Azione Inclusiva per il Clima di C40. Insieme a loro hanno partecipato Federico Aldini, presidente dell’Ordine degli Architetti di Milano che collaborerà con il Comune per approfondire e divulgare l’iniziativa tra i vari soggetti interessati e faciliterà la formazione di team integrati; Domenico Ippolito, direttore generale di Aler Milano e Stefano Cetti, direttore generale di MM.

Per maggiori informazioni sul bando Reinventing Cities, i criteri di selezione e le presentazioni delle aree, visitare il sito