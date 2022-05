SERVIZI CIVICI. APPUNTAMENTO IN ANAGRAFE, SARÀ POSSIBILE PRENDERLO IN 28 EDICOLE CONVENZIONATE

Ultimo aggiornamento il 5 Maggio 2022 – 12:29

Integrata la convenzione fra Comune e ’sportelli di quartiere’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 maggio 2022 – Si arricchisce la convenzione fra il Comune di Milano e le edicole: sono 28 quelle che hanno già aderito (qui l’elenco nella sezione “sportelli di quartiere“) e che, a partire da oggi, garantiranno ai cittadini la possibilità di prendere l’appuntamento per l’erogazione di servizi anagrafici e di stato civile presso gli sportelli dell’Amministrazione, secondo le modalità attualmente assicurate già tramite accesso al sito web e call center 020202 .



L’Anagrafe di via Larga e le tredici delegazioni territoriali restano accessibili solo su appuntamento, fatti salvi i casi di comprovate emergenze e categorie particolari, come caregiver, a cui viene sempre garantito accesso e assistenza. Una prassi maturata nel periodo della pandemia, che resta attualmente in vigore al fine di evitare i picchi di affluenza e code.



Se da una parte, quindi, si persegue l’efficientamento dei servizi, dall’altra si cerca una sempre maggiore prossimità degli stessi, in un’ottica di decentramento e città a 15 minuti.



Complice la pubblicazione, a gennaio, di una mappa geo-referenziata che consente ai cittadini di visualizzare in modo più agile e veloce non solo le 14 sedi anagrafiche ma anche gli esercizi commerciali convenzionati dislocati nei nove Municipi, le richieste presso gli sportelli di quartiere hanno registrato un vero e proprio boom.

Se in tutto il 2021 sono stati in totale circa 72mila i cittadini che si sono rivolti a questi spazi, nei primi tre mesi del 2022 la richiesta risulta decuplicata con oltre 195mila accessi. Un segnale positivo che testimonia una proficua collaborazione fra Comune ed esercizi commerciali, come edicole, cartolibrerie e tabacchi, che già supportano i cittadini nel rilascio automatico di alcuni certificati (anagrafico, di matrimonio, di nascita, di unione civile, di cancellazione anagrafica, di cittadinanza, di contratto di convivenza, di esistenza in vita, di residenza/in convivenza, di stato civile, di stato di famiglia, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato di famiglia e di stato civile, di stato libero, storico di cittadinanza, storico di residenza), e che adesso sono pronti ad aiutare coloro che hanno meno dimestichezza con la tecnologia a prendere l’appuntamento per quelle pratiche che richiedono una presenza fisica presso gli sportelli (per esempio CIE, estratti di nascita, matrimonio, decesso).



Il nuovo servizio sarà sponsorizzato anche da una campagna di comunicazione ad hoc del Comune di Milano.

