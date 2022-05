Basiglio (MI) – In ricordo di Francesco Cappelli, al quale Milano intitolerà una scuola

Ultimo aggiornamento il 6 Maggio 2022 – 23:28

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 6 maggio 2022 – Sarà presente anche il sindaco Lidia Reale alla cerimonia di commemorazione di Francesco Cappelli, che si terrà sabato 7 maggio dalle ore 9.45 alle 12.45 in via Giacosa 46, a Milano, nell’ex piscina del parco Trotter.

“Francesco è stato l’amato preside della scuola media di Basiglio-Milano3, dagli anni Novanta fino al 2000 – commenta il sindaco Reale – e ha lasciato un ricordo indelebile in molti di noi. Di lui ricordo come la sua porta fosse sempre aperta per i suoi ragazzi, per i genitori e per i docenti per capire i problemi, accogliere e intervenire. Il suo impegno nel far crescere una comunità felice e accompagnarla verso il proprio successo scolastico pronta ad affrontare le sfide del futuro, rimarrà per sempre un esempio per i giovani ma anche per molti adulti”.

