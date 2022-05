Dall’8 al 22 maggio a Trezzano eventi musicali in vari luoghi della città e un appuntamento con Piano City Milano

Ultimo aggiornamento il 6 Maggio 2022 – 11:13

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 6 maggio 2022 – La grande musica delle rassegne milanesi di respiro internazionale torna a Trezzano sul Naviglio. Dopo la partecipazione a JazzMI, la città del Sud ovest Milano ospita un appuntamento del festival diffuso Piano City Milano (20-22 maggio).

Domenica 22 maggio alle ore 17 al Centro Socio Culturale di via Manzoni si terrà il

“Pentagrammi e pellicole”, concerto per pianoforte di Sara Colagreco, concertista e

docente della Civica Scuola di Musica di Trezzano sul Naviglio.

“Con grande orgoglio – spiega il sindaco Fabio Bottero – la nostra città apre le porte alla

prestigiosa rassegna musicale milanese, confermando l’attenzione alla cultura e alle eccellenze cittadine come gli artisti della nostra Scuola di Musica”.

“L’appuntamento trezzanese di Piano City Milano – aggiunge Beatrice Ventacoli, assessore alla Cultura – sarà solo l’ultimo di una serie di eventi musicali che ci accompagneranno per tutto il mese di maggio, a cominciare dalla prossima domenica per la festa della mamma: quattro concerti in vari luoghi della città che ci faranno sognare e respirare le atmosfere di film e celebri cartoni animati o ci porteranno altrove”.

Domenica 8 maggio alle 18 al Centro Socio Culturale il concerto per la festa della

mamma a cura del SoundTrack Trio con Gianfranco Messina al violino, Sonia Vettorato al

pianoforte e la soprano Laryssa Yudina che interpreteranno celebri hit italiane e internazionali tratte da colonne sonore.

Presso la Chiesa di San Lorenzo Martire sabato 14 maggio alle ore 20.30 l’Orchestra

Filarmonica dei Navigli diretta dal M° Maurizio Tambara terrà un concerto con brani della

tradizione di Walt Disney aperto alle famiglie e ai bambini.

Domenica 15 maggio alle 18 al Parco del Centenario, in occasione della Giornata ecologica, si esibirà il coro gospel “One Spirit Inside”, con raccolta fondi a favore dell’associazione Animal’s Emergency.

