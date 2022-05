IL COMUNE RIPIANTUMA LA FOTINIA RUBATA IN VIA MASSENA

Ultimo aggiornamento il 6 Maggio 2022 – 23:40

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2022 – Oggi, sabato 7 maggio, alle ore 14 in via Massena, angolo via Filarete, alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione comunale, verrà messa a dimora una nuova fotinia al posto di quella sottratta nei giorni scorsi dalla fioriera posta sul lato desto della carreggiata.

La fotinia era stata interrata da un abitante del quartiere che quattordici mesi fa aveva deciso autonomamente (e in modo anonimo) di prendersi cura di quella fioriera spoglia e isolata, piantando una piccola piantina per farne un punto più verde e gradevole per sè, per gli abitanti della zona e i passanti.

