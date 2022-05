Indagini a Buccinasco: riorganizzazione del personale

Ultimo aggiornamento il 6 Maggio 2022 – 16:30

Viste le indagini in corso, per tutelare l’Ente e i servizi alla cittadinanza, l’Amministrazione comunale questa mattina ha deciso di affidare le responsabilità del settore comunale coinvolto a diversi funzionari comunali

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 6 maggio 2022 – Questa mattina la Giunta comunale ha approvato una delibera urgente per tutelare l’Ente e assicurare i servizi alla cittadinanza. Un atto ritenuto necessario in seguito alle indagini in corso che hanno visto l’arresto del responsabile del Settore Istruzione.

Il Servizio “Istruzione e Asili nido” viene trasferito al Settore Servizi alla persona; il Servizio “Progetti Speciali” al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni; il Servizio “Cultura” al Settore Affari Generali. I responsabili si faranno carico del lavoro sino alla fine alle prossime elezioni.

È volontà dell’Amministrazione comunale verificare in maniera severa e puntuale tutta la documentazione relativa alla gara per la ristorazione scolastica, incaricando anche un legale esterno all’Ente che avrà il compito di supportare il Comune.

Redazione