Milano. Da Punto Nuova Impresa arriva l’orientamento all’avvio di impresa

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2022 – Dal Punto Nuova Impresa arriva “L’orientamento all’avvio di impresa”, un incontro online di gruppo gratuito su indicazioni alla stesura del business plan, aspetti burocratici, amministrativi, scelta della forma giuridica e finanziamenti pubblici disponibili. È un incontro organizzato da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Formaper, per chi vuole ricevere un primo orientamento per mettersi in proprio e ottenere informazioni sugli aspetti burocratici, amministrativi, legislativi e finanziari connessi all’avvio di una impresa con attività tradizionale. Un esperto tratta questi argomenti in incontri di gruppo della durata complessiva di circa 3 ore. Doppio appuntamento: l’incontro si tiene martedì 10 maggio dalle 14,30 alle 17,30 e in alternativa giovedì 26 maggio dalle 10 alle 13. Informazioni e iscrizioni per martedì 10 maggio link e per giovedì 26 maggio al link.

Si rivolge ad aspiranti imprenditori intenzionati ad avviare nuove attività imprenditoriali sui territori di Milano, Monza Brianza, Lodi e rispettive province. Gli argomenti trattati sono: procedure burocratiche e amministrative per avviare una nuova iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo; vantaggi e svantaggi delle varie tipologie di forma giuridica al fine di orientare l’aspirante imprenditore nella scelta della forma più adatta all’attività che si intende avviare; indicazioni utili per la redazione del proprio piano d’impresa, strumento indispensabile per accedere alle agevolazioni finanziarie, ma soprattutto per pianificare adeguatamente una nuova attività che possa nascere e crescere “sana” e competitiva; informazioni sulle possibilità di finanziamento a livello regionale e nazionale per avviare nuove attività in proprio e sulle modalità di funzionamento dei bandi pubblici.