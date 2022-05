PNRR “ALBERI E PAESAGGIO”: A MANTOVA CONFRONTO TRA ISTITUZIONI, IMPRESE E PROFESSIONISTI PER GESTIRE AL MEGLIO I FONDI

Ultimo aggiornamento il 6 Maggio 2022 – 23:26

(mi-lorenteggio.com)ROMA 6.5.2022 – Sarà una giornata interamente dedicata al confronto e al dibattito tra le imprese e i massimi esponenti delle istituzionali e delle professioni. La giornata di sabato 7 maggio, in programma a Mantova, si dividerà in due momenti distinti tra mattina e pomeriggio e vuole essere un’occasione di totale confronto che vedrà coinvolti i massimi esperti del settore e numerosi esponenti politici ed istituzionali.

Durante la mattina, presso la “Sala dei Trionfi” di Palazzo San Sebastiano a Mantova, si terrà il confronto moderato da Massimo Lucidi, direttore editoriale The Map Report e introdotto dal discorso del segretario generale Asso.Impre.Di.A. Alberto Patruno e dai saluti del presidente della provincia di Mantova Carlo Bottani, del sindaco di Mantova Mattia Palazzi e dal presidente Asso.Impre.Di.A. Luca Bartolini. Nel corso dell’incontro si analizzeranno i vari aspetti gestionali ed organizzativi legati ai nuovi bandi previsti dal PNRR. Ad intervenire saranno Lorenzo Bagnacani (Amministratore Delegato Mantova Ambiente Gruppo Tea,) Maurizio Lapponi (Delegato per l’Italia ENA – Associazione Europea dei Vivai), Roberto Diolaiti (Presidente A.I.D.T.P.G. Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini), Sabrina Diamanti (Presidente del CONAF Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Agronomi e dei Forestali), Maurizio Cantore (Terrazze terapeutiche, Primario di Oncologia all’Ospedale Carlo Poma di Mantova) e Raffaele Sestini (Presidente del Comitato del Verde Pubblico del Ministero della Transizione Ecologica). Saranno invece gli interventi di Ettore Rosato (Vicepresidente della Camera dei Deputati) e Elena Bonetti (Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia).

Nel pomeriggio con la “Passeggiata tra le eccellenze del nostro territorio”, una visita alle aziende del verde tra Mantova e Cremona con ospiti Ettore Rosato ed Elena Bonetti ed ancora, Matteo Colaninno (XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea – Camera dei Deputati) e Maria Chiara Gadda (XIII Commissione Agricoltura – Camera dei Deputati). Si inizierà da Acquanegra in provincia di Mantova, dove insieme ai proprietari visiteremo l’azienda Beretta dedicata alla produzione di piante. La passeggiata continuerà spostandosi con gli ospiti in provincia di Cremona, inizialmente presso l’azienda Active di San Giovanni in Croce specializzata in produzione di macchine per il giardinaggio e successivamente presso Lambo, azienda di produzione alberi a Solarolo Rainerio.

L’evento è sostenuto dal main sponsor Mantova Ambiente – Gruppo Tea e gode del contributo da parte di Giovetti Sistam srl, Lambo srl, Tutela+ srl, Euphorbia srl e Proodos società cooperativa sociale; media partner The Map Report.