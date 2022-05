Speciale annullo per il 100° anniversario della costruzione delle scuole elementari di San Colombano al Lambro

Ultimo aggiornamento il 6 Maggio 2022 – 12:14

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2022 – In occasione del 100° anniversario della costruzione delle scuole elementari di San Colombano al Lambro, Poste Italiane parteciperà con uno speciale annullo filatelico. L’iniziativa filatelica si svolgerà sabato 7 maggio dalle 10.30 alle 12.30, all’interno delle scuole elementari dove Poste Italiane presenterà il bollo speciale creato per l’occasione.

Oltre al bollo filatelico saranno disponibili le più recenti emissioni di francobolli, anche con tematiche attinenti alla manifestazione.

La clientela potrà inoltre acquistare i tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane come folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, libri e raccoglitori per collezionisti.

Per celebrare il centenario della posa della prima pietra, avvenuto il 7 maggio 1922, della Scuola Elementare “Enrico Toti”, il Circolo Filatelico Numismatico Banino in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, La Direzione Didattica, la Pro Loco, l’Associazione Artistico Culturale la Gioconda, l’Associazione Il Borgo e il Colle, il Gruppo Photonatura il Gerundo, La Compagnia Teatrale e l’Avis ha organizzato una serie di eventi.

All’interno delle scuole elementari, sarà allestita una mostra con dei lavori fatti dai ragazzi e nel cortile interno verrà allestito uno spettacolo avente come tema “La Scuola di un tempo”, scenetta teatrale a cura della Compagnia Teatrale di San Colombano al Lambro.

L’annullo speciale, dopo l’utilizzo nella giornata del 7 maggio, sarà depositato presso lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Casalpusterlengo per i centoventi giorni successivi, al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione.

