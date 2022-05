Trezzano sul Naviglio si illumina a Led con oltre 1,9 milioni di euro di investimento

Ultimo aggiornamento il 6 Maggio 2022 – 11:26

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 6 maggio 2022 – Trezzano sul Naviglio si veste di nuova luce grazie all’accordo siglato dall’Amministrazione comunale con AEB – Gruppo A2A, attraverso la controllata A2A Illuminazione Pubblica.

Gli interventi sugli impianti di illuminazione pubblica sono iniziati nei giorni scorsi

nella zona Morona e proseguiranno su tutto il territorio comunale, a partire dalle infrastrutture già di proprietà comunale.

L’affidamento del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica della città, dal valore di circa 5,5 milioni di euro in 15 anni, prevede investimenti per oltre 1,9 milioni di euro e l’installazione di 3.000 nuove luci a LED.

“Il progetto, fortemente voluto dalla nostra Amministrazione – dichiara il vice sindaco Domenico Spendio, assessore ai Lavori pubblici – ha l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio di illuminazione pubblica, ottenendo rilevanti risparmi energetici ed economici, e il contenimento dell’inquinamento luminoso, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia”.

“Le soluzioni adottate – aggiunge il sindaco Fabio Bottero – garantiranno notevoli benefici dal punto di vista della sostenibilità ambientale ed economica. Un passo fondamentale nel percorso verso la transizione ecologica che il nostro Comune ha intrapreso su più fronti. Gli impianti saranno alimentati esclusivamente con energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e, grazie agli interventi di riqualificazione ed efficientamento a LED, i consumi energetici dei cittadini verranno ridotti del 74% con rilevanti benefici ambientali”.

Grazie alla nuova illuminazione ogni anno verranno risparmiate 253 TEP (Tonnellate Equivalenti Petrolio) e sarà evitata l’emissione di circa 250 tonnellate di CO2.

Nel dettaglio, il progetto prevede la riqualificazione o sostituzione di oltre 230 tra pali e

sostegni, la sostituzione di 17.000 metri di cavi e il rifacimento di tutte le giunzioni, oltre alla riverniciatura di 388 pali. Inoltre sono previsti interventi di razionalizzazione e sostituzione di nuovi quadri di controllo in grado di garantire un’efficace protezione degli apparati e un rapido intervento di ripristino in caso di guasto, anche grazie ai sistemi di telecontrollo di cui saranno dotati.



In un’ottica di evoluzione “smart” del Comune, il progetto prevede anche la fornitura e

l’installazione di telecamere di contesto e lettura targhe e di colonnine di ricarica

per auto elettriche.

“Siamo orgogliosi – ha affermato Federico Mauri, direttore generale di A2A Illuminazione

Pubblica – di lavorare a questo progetto così importante per la città di Trezzano sul Naviglio.

Siamo impegnati costantemente a dare il nostro contributo per rendere il nostro Paese più

efficiente dal punto di vista energetico e lo facciamo partendo dai territori in cui operiamo con interventi che garantiscano un servizio di qualità, sostenibilità e meno onerosi dal punto di vista economico”

“Comw AEB – ha detto Loredana Bracchitta, presidente di AEB – siamo da tempo impegnati

nell’ammodernamento dell’illuminazione pubblica delle città in cui operiamo, lavorando in

partership con le Amministrazioni comunali del territorio. Questo significa effettuare importanti investimenti per offrire alla cittadinanza un servizio di eccellenza, con una particolare attenzione ai consumi e all’ambiente”.

Per le segnalazioni di guasti:

numero verde 800 688 811

mail a2aip-trezzanosn@a2a.eu