 “Brianzacque, i Comuni raccontano l’acqua”: intervistato il Sindaco di Giussano

Ultimo aggiornamento il 7 Maggio 2022 – 10:12

Rimarcato il legame fra la città e l’acqua: “Risorsa preziosa da non sprecare”

(mi-lorenteggio.com) Giussano, 7 maggio 2022. Il Sindaco di Giussano, Marco Citterio, è stato intervistato per il format “BrianzAcque, i Comuni raccontano l’acqua”, un’azione di promozione e comunicazione che la società pubblica dei servizi idrici dei 55 Comuni targati Monza e Brianza ha messo in campo ormai da alcuni mesi per offrire un ulteriore spunto di riflessione sull’importanza dell’acqua.

L’acqua rappresenta infatti il filo conduttore di una video-intervista che ha avuto come prima location l’area Laghetto, da sempre meta di refrigerio estivo e attualmente in fase di restyling, dove lo specchio d’acqua diventa al contempo uno spazio di relazione, di socialità, di divertimento, di riposo e di attività fisica. Da qui la troupe si è spostata in via Pascoli, dove BrianzAcque ha di recente avviato la perforazione di un nuovo pozzo così da garantire il potenziamento delle fonti di approvvigionamento idrico cittadino. I pozzi in esercizio sul territorio sono 12, per una portata complessiva pari a 125.5 litri al secondo.

Nell’intervista si è fatto riferimento anche alle due Case dell’Acqua gestite da BrianzAcque presenti sul territorio comunale (una a Robbiano, l’altra a Birone) e particolarmente apprezzate per l’alta qualità dell’acqua e il costo contenuto.

La parte conclusiva dell’intervista traccia invece il quadro della ripresa socio-economica a seguito dell’emergenza sanitaria e mette in evidenza la cifra di 1 milione di euro che il Comune nel 2021 ha destinato a contributi per imprese, associazioni e famiglie colpite dalle restrizioni imposte per arginare la pandemia.

“Il legame fra Giussano e l’acqua è testimoniato dalla presenza del Laghetto, ma anche dall’abbondante rete idrica territoriale a cui si sono aggiunti servizi particolarmente utilizzati dalla cittadinanza quali le Case dell’acqua – afferma Marco Citterio, Sindaco di Giussano – L’acqua rappresenta oggi un bene prezioso, da custodire, da tutelare e da valorizzare. Questo nuovo sguardo di attenzione passa anche dai piccoli gesti quotidiani: meno sprechi commettiamo, più contribuiamo a sviluppare una collettività che sia davvero attenta a questo enorme patrimonio”.

Il video verrà pubblicato nelle prossime ore sui canali social di BrianzAcque.

V.A.