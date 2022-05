La Cremonese batte il Como e dopo 26 anni torna in Serie A

Ultimo aggiornamento il 7 Maggio 2022 – 0:06

(mi-lorenteggio.com) Como, 6 maggio 2022 – Al Sinigaglia di Como grande festa grigiorossa dopo la vittoria per 2 a 1 contro il Como. Esultanza, gioia per i circa 1500 tifosi al seguito.

“Complimenti alla U.S. Cremonese!!! E… bentornata in Serie A.

I grigiorossi hanno compiuto una cavalcata vincente dimostrando grande carattere e compattezza di squadra.

Nel segno di Vialli, Cabrini e Mondonico, la Lombardia avrà una rappresentante in più in Serie A. Un applauso speciale al patron Arvedi e al direttore Braida” così il Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul social Facebook.