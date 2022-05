RIGENERAZIONE URBANA. HOTEL MICHELANGELO, MARTEDÌ LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE 

Ultimo aggiornamento il 7 Maggio 2022 – 13:34



(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2022 – Martedì 10 maggio alle ore 11, presso l’Hotel Michelangelo in piazza Luigi di Savoia (ingresso da via Lepetit, ex sala Mosè al piano terreno), si terrà la presentazione del progetto Mi.C: demolizione dell’Hotel e costruzione di una Torre per uffici, riqualificazione di piazza Luigi di Savoia.

Oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, interverranno Diego Imperiale, bi-studio, Project Manager Finleonardo e Michele Rossi, Founder partner Park Associati.

V.A.