Sofia Donato vince il Concorso strumentistico “Città di Giussano” – FOTO

Ultimo aggiornamento il 7 Maggio 2022 – 23:43

(mi-lorenteggio.com) Giussano, 7 maggio 2022 – Sofia Donato, pianista diciassettenne di Bologna che studia all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola (allieva di Mauro Minguzzi e Ingrid Fliter), è la vincitrice assoluta della 26esima edizione del Concorso strumentistico nazionale “Città di Giussano”, l’appuntamento musicale promosso dall’Amministrazione Comunale di Giussano in collaborazione con sponsor e aziende partner, ospitato per l’intera settimana nella splendida sala del Consiglio Comunale “Aligi Sassu”.

La Giuria, presieduta dal musicologo Gaetano Santangelo, affiancato da Corrado Greco, Luca Braga, Stefano Canzi, Alfredo Pedretti e Leopoldo Saracino, ha anche decretato i 4 vincitori di Sezione: Margherita Troga (10 anni, di Castelnuovo del Garda, studentessa di violino con Laura Gorna) per la Sezione “Gabrio Piola”; Sofia Catalano (14 anni, di Cremona, studentessa di violino al Conservatorio di Cremona) per la Sezione “Il Parlamento”; Sofia Donato per la Sezione “Fra Giovanni da Giussano” e Sebastian Zani (17 anni, di Brembate di Sopra, studente di basso tuba presso il Conservatorio di Milano) per la Sezione “Il Progresso”.

Durante la premiazione, avvenuta nella Sala consiliare “Aligi Sassu” alla presenza del Sindaco Marco Citterio e dell’assessore alla Cultura Sara Citterio, sono anche state consegnate 12 borse di studio ai vincitori di categoria (suddivisi per età e per strumento) ed è stato aggiudicato alla Scuola secondaria “Matteo Ricci” di Lazzate il pianoforte digitale Arius YDP144B per il maggior numero di concorrenti iscritti.

“E’ stata una settimana davvero intensa, con oltre 110 giovani talenti musicali che hanno suonato nella nostra sala del Consiglio Comunale, avvolgendo con le loro dolci melodie l’intero Comune e facendosi ascoltare anche nelle immediate vicinanze – affermano il Sindaco Marco Citterio e l’assessore alla Cultura Sara Citterio – Abbiamo visto negli sguardi di tanti partecipanti la tensione precedente all’esibizione, abbiamo visto ragazze e ragazzi provare i brani nel piazzale del Municipio rendendo magica l’atmosfera respirata in questa edizione. Il nostro ringraziamento va a tutte le aziende e agli sponsor che anche quest’anno sono stati al nostro fianco, assicurando riconoscimenti ai vincitori e contribuendo fattivamente allo sviluppo della cultura e al sostegno dei nostri giovani artisti”.

Per l’edizione 2022, la dimensione nazionale del Concorso è stata avvalorata, oltre che dalla presenza di musicisti giunti a Giussano da Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Marche, anche dalla presenza di troupe della Rai che hanno ripreso le esibizioni dell’ultima giornata e le premiazioni finali. La messa in onda del primo servizio dedicato al Concorso strumentistico è prevista per domenica 8 maggio alle ore 13 su RaiDue nel corso del Tg2.

I PREMI ASSEGNATI

Sono complessivamente 16 le borse di studio in palio destinate ai vincitori di categoria e di sezione, mentre agli altri componenti del podio è stato consegnato un diploma di merito; tutti i concorrenti hanno ricevuto, invece, un proprio attestato di partecipazione.

Alla vincitrice del premio assoluto “Città di Giussano” è stata consegnata una borsa di studio da 1.500 euro (sostenuta dalla BCC di Carate Brianza) e una borsa di studio da 250 euro per un concerto che verrà organizzato dal Comune di Giussano; speciali riconoscimenti sono stati assegnati anche ai primi classificati di Categoria e di Sezione.

I PARTNER

BCC di Carate Brianza ha messo in palio il primo premio assoluto, Chemetall Basf ha sostenuto i premi ai vincitori di sezione, Gte Tecnology and Service, Lions Club Brianza Host, La Futura distributori automatici, Corpo Musicale Santa Margherita di Paina hanno garantito alcune delle borse di studio ai vincitori delle categorie, le rimanenti sono state messe a disposizione dal Comune. Sostegno all’evento è stato garantito anche da Yamaha, Eredi di Riva Natale, Frigerio Viaggi, Società Umanitaria, Associazione Amadeus per la diffusione della Cultura Musicale, Viganò Musica, Hotel Habitat, Sodexo, Ristorante da Colombo.