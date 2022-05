Per celebrare la fine del mese mariano, il Centro Culturale “alle Grazie” e il Coro Città di Milano organizzano un concerto in Santa Maria delle Grazie

Ultimo aggiornamento il 8 Maggio 2022 – 19:19

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 maggio 2022 – Per celebrare la fine del mese mariano, il Centro Culturale “alle Grazie” e il Coro Città di Milano in collaborazione offrono questo concerto a ingresso libero alla cittadinanza milanese.

Il concerto, intitolato come “Omaggio a Maria”, viene perfettamente rappresentato dall’immagine icona della Madonna del Magnificat di Sandro Botticelli.

E’ previsto un ricco programma dedicato soprattutto ad Antonio Vivaldi:

Il Gloria RV 589 è il più popolare lavoro sacro di Antonio Vivaldi, esempio mirabile di musica barocca, che alterna momenti di sublime intimismo ad altri di solennità celebrativa.

Il Magnificat RV 611 è il fulcro musicale di questo concerto, dato che il Magnificat è il cantico contenuto nel primo capitolo del Vangelo secondo San Luca (1,39-55) conosciuto anche come cantico di Maria.

Verranno eseguiti anche il Concerto in Do Minore per Oboe di Alessandro Marcello e alcuni brani corali dedicati a Maria.

L’allestimento di questo concerto vuole essere anche un ulteriore auspicio per la piena ripresa di tutte le attività musicali, e più in generale culturali, che in questi due anni hanno dovuto essere bruscamente interrotte o comunque sottodimensionate.

l concerto verrà diretto dal Maestro Gianmario Cavallaro, che guiderà l’Orchestra Filarmonica Amadeus e i due cori uniti Coro Città di Milano e Amadeus Kammerchor.

L’ingresso è libero.

Concerto di musiche Vivaldiane

Martedì 31 Maggio 2022

Ore 21.00

Basilica di Santa Maria delle Grazie

Milano, Piazza di Santa Maria delle Grazie

Coro Città di Milano e Amadeus Kammerkor

Orchestra Filarmonica Amadeus

Direttore Maestro Gianmario Cavallaro

Soliste Valeria Rossi – Victoria Shapranova

