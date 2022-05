Cesano. Il Circolo Fotografico Cizanum festeggia il 50° con la mostra collettiva “Cinquanta!” in Villa Marazzi

Ultimo aggiornamento il 9 Maggio 2022 – 17:15

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 9 maggio 0222 -“Si, sono proprio cinquanta gli anni di attività del Circolo Fotografico Cizanum”

Con questa mostra collettiva i Soci del Circolo Fotografico Cizanum presentano i propri

lavori, diversi tra loro per genere, come diverse sono le peculiarità dei vari autori;

paesaggio, ritratto, viaggio, reportage, questi e tanti altri ancora sono i generi fotografici

che sono stati proposti e saranno esposti durante questa celebrazione.

Cinquant’anni di storia che hanno contribuito alla crescita del Circolo e dei singoli, che ha

sempre cercato nel tempo di produrre e di proporre lavori di qualità, con l’obbiettivo di

offrire sempre qualcosa di meglio all’appuntamento successivo. Con questo impegno siamo

arrivati a celebrare questa ricorrenza.

Nell’esposizione sono presenti gli scatti di vari autori, in rappresentanza dell’intero Circolo,

un lavoro che vanta l’orgoglio per ciò che è stato fatto e uno stimolo per ciò che si vuole

ancora fare.



Il Circolo Fotografico Cizanum, fondato nel 1971, è giunto al suo cinquantunesimo anno di

attività sul territorio, ampliando nel tempo il proprio bacino di utenza, facendosi conoscere

ed apprezzare ben oltre i confini del nostro Comune.

Iscritto dal 1990 alla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, FIAF, nel 2007 ha

avuto l’onorificenza di Benemerito della Fotografia Italiana, riconoscimento importante che

premia il grande lavoro svolto a favore della fotografia.

L’impegno del Circolo è quello di attuare, in favore dei propri aderenti e di tutti i cittadini,

iniziative al fine di stimolare un maggior interesse per l’arte fotografica.

Le attività programmate e proposte durante tutto l’anno sono molteplici.

I Soci, oltre agli incontri settimanali di confronto, discussione, formazione e didattica

organizzano, con il patrocinio del Comune di Cesano Boscone, nella prestigiosa sala

espositiva di Villa Marazzi, mostre fotografiche dei più affermati fotografi nazionali ed

internazionali e, da ormai XVI edizioni, il Villa Marazzi Photo Festival: una rassegna di

audiovisivi, proiettati su grande schermo; uno spettacolo di immagini e suoni, che

esaltano, per la bellezza del contesto, i lavori presentati da autori che fanno parte di una

selezione tra le migliori produzioni che vengono proposte al Circolo di anno in anno.

In rappresentanza di tutti i Soci iscritti, hanno esposto le loro fotografie in questa mostra:

Gaspare Aita, Lino Aldi, Enrico Andriolo, Stefano Barattini, Elena Bassi, Sergio Canu,

Renato Cataldo, Chiara Cestari, Rossella Corbetta, Marina Labagnara, Pierangelo

Lazzaroni, Umberto Ligato, Stefania Mantelli, Francesco Marone, Enzo Minafra, Stefano

Molaschi, Gianni Montonati, Fabio Natta, Elvira Pavesi, Renato Rognoni, Laura Santoro,

Paola Secchi, Michela Serrecchia, Giuseppe Tappeti, Mirko Torresani, Agostina Vailati,

Adolfo Violini.

Mostra fotografica

Soci Cizanum

CINQUANTA!

Apertura Mostra dal 15 al 29 maggio 2022

Venerdì: dalle 17.00 alle 19.00 – Sabato e Domenica: dalle 10.30 alle 12.30 – dalle 17.00 alle 19.00

Spazio espositivo di Villa Marazzi Via Dante, 47 – Cesano Boscone (MI)

Inaugurazione

Domenica, 15 maggio 2022 – ore 11.15

Mostra inserita nelle celebrazioni del 50° anniversario

Ingresso gratuito