Giornata del Verde Pulito: il Comune di Lissone dà appuntamento a domenica 15 maggio

Ultimo aggiornamento il 9 Maggio 2022 – 21:02

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 9 maggio 2022 – Il Comune di Lissone aderisce alla Giornata del Verde Pulito 2022, l’iniziativa promossa da Regione Lombardia per informare e coinvolgere i cittadini sulle tematiche ambientali. Quest’anno la Giornata è domenica 15 maggio.

L’obiettivo è sensibilizzare sempre di più i cittadini e le cittadine, a partire dai più giovani, alla salvaguardia dell’ambiente, sviluppando un senso di responsabilità e appartenenza per il luogo in cui si vive.

Condividendo il proposito dell’iniziativa che quest’anno pone al centro il tema dell’abbandono dei rifiuti, l’Amministrazione Comunale di Lissone per la giornata del 15 maggio organizza e promuove una passeggiata per le vie della città con un doppio risvolto: la pulizia di muri imbrattati da scritte e tag graffiti in alcune aree pubbliche della città e contestualmente la raccolta di rifiuti abbandonati.

La giornata prenderà il via alle 14.30 dal sottopasso della Stazione Ferroviaria di Lissone, dove è fissato il punto di ritrovo dei cittadini volontari. Le tappe previste dal percorso sono l’area in prossimità della Biblioteca Civica in piazza IV Novembre, della Scuola Primaria Moro in piazza Caduti di via Fani e via Maiorana. In tutti questi luoghi, durante la sosta i volontari si occuperanno di rimuovere i rifiuti e le scritte indecorose ritinteggiando i muri.

A fornire le vernici adatte alla tinteggiatura e tutto il materiale necessario ai lavori sarà l’azienda Leroy Merlin, sponsor tecnico dell’evento lissonese.

I rifiuti abbandonati raccolti durante il tragitto, nelle aree verdi e lungo le strade, saranno trasportati in piattaforma ecologica grazie alla collaborazione di Gelsia Ambiente, fornitore anche dei sacchi e delle attrezzature di cui verranno dotati i volontari per le attività di pulizia.

Per partecipare all’evento è richiesta una registrazione tramite e-mail all’indirizzo ecologia@comune.lissone.mb.it entro il 12 aprile 2022, indicando i nominativi delle persone che intendono aderire. Possono partecipare i cittadini di ogni età. Secondo la normativa vigente è raccomandato avere con sé un dispositivo di protezione individuale (mascherina) per poterlo indossare in caso di assembramenti o affollamenti.

SOCIAL CALL FOTOGRAFICA

La Giornata del Verde Pulito è collegata a una call fotografica. I comuni aderenti potranno partecipare inviando la foto simbolo della manifestazione che sarà pubblicata sui canali social di Regione Lombardia. Fino al 15 giugno si potrà votare lo scatto più rappresentativo. In palio per i comuni vincitori uno spazio a Palazzo Lombardia per un evento in occasione del pre-Forum dello Sviluppo Sostenibile che si terrà il prossimo ottobre.