Appuntamenti nel mese di maggio ad Albairate, Castano Primo, Corbetta, Cuggiono e Morimondo

Ultimo aggiornamento il 10 Maggio 2022 – 10:26

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 10 maggio 2022 – Nei Comuni dell’Ovest Milanese, passo dopo passo, evento dopo evento, si torna alla piena normalità. In programma ci sono tanti appuntamenti per il tempo libero: dalle mostre fotografiche alla giornata dedicata al libro; dai concerti di musica classica e di musica medievale agli eventi sportivi all’aria aperta per arrivare alla manifestazione di ricostruzione storica medievale “Trecentesca”. Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Comuni dei Navigli, ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nel mese di maggio nei Comuni di Albairate, Castano Primo, Corbetta, Cuggiono e Morimondo.

Ad Albairate, giovedì 19 maggio 2022 alle ore 16.30, con ritrovo davanti all’entrata del Parco Bellini, in via Milano, per iniziativa dell’Amministrazione comunale, si svolgerà l’evento sportivo “Benessere in Movimento”, in occasione dell’inaugurazione del percorso vita. È l’occasione per muoversi insieme guidati dal personal trainer Simona Cerri. Sabato 28 maggio, invece, nei cortili e nelle vie del paese, si svolgerà la nuova edizione della manifestazione “Corteggiando”, cui parteciperanno artisti, musicisti e associazioni, a cura della Pro Loco e dell’Amministrazione comunale.

A Castano Primo, fino a domenica 15 maggio 2022, ogni giorno dalle ore 15.00 alle 18.00, in Villa Rusconi si potrà visitare la mostra fotografica “A tema libero”, a cura del Gruppo fotografico “Sfumature Castanesi”. È un’iniziativa culturale patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco. Inoltre, venerdì 13 maggio alle ore 21.00, sempre nell’ambito della mostra, il fotografo Fabio Cardano presenterà una serie di audiovisivi.

A Corbetta, venerdì 13 maggio 2022 alle ore 21.00, presso l’Aula Magna di Palazzo Brentano, in via Villoresi 3, si terrà il concerto di musica classica “Un cammino lungo 50 anni”, a cura dell’Accademia Musicale San Girolamo Emiliani. Domenica 15 maggio, dalle ore 8.30 alle 12.30, con ritrovo nel cortile del Municipio, per iniziativa dell’Amministrazione comunale, si svolgerà l’edizione 2022 della “Giornata del Verde Pulito”, cui è necessario iscriversi entro giovedì 12 maggio. Mentre, dalle ore 14.00 alle 19.00, in via Caldara angolo via Petrarca, si potrà partecipare all’evento “Museo del Legno in festa”, a cura dell’Associazione Luigi Magugliani Museo del Legno in collaborazione con Circolo Acli, Città dei Bambini Corbetta e Apwoyo. Sabato 21 maggio alle ore 21.00, presso la Sala Polifunzionale “A. Salvi”, si terrà lo spettacolo teatrale “Da Renzo a Lucia”, a cura dell’Associazione “Il Mosaiko”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Sabato 28 maggio, invece, si terrà il “Bibliofay#7”, una giornata dedicata al libro con apertura straordinaria della biblioteca comunale “Ugo Parini”, in piazza XXV Aprile, dalle ore 9.30 alle 17.30, con tanti eventi in programma: ore 10.00 nella Sala Bambini e ragazzi “Rose nell’insalata”, laboratorio creativo con metodo Bruno Munari per bambini dai 4 ai 7 anni, a cura di Cristina Bortuzzo (con iscrizione obbligatoria entro il 27 maggio); ore 11.00 nella Sala Lettura presentazione del “Progetto Archivio Saracchi 2022 – 2026”, a cura degli archivisti della Cooperativa Caeb e poi “Rinnovo Patto per la Lettura”. Si proseguirà nel Parco di Villa Pagani dalle ore 15.30 con l’incontro con lo scrittore Piersandro Pallavicini e la premiazione dei vincitori del “Premio Letterario Città di Corbetta”. In caso di maltempo, l’evento si terrà nella Sala Lettura della Biblioteca. Domenica 29 maggio dalle ore 9.30 appuntamento con la “4ª Tapasciata in corsa per la ricerca”, corsa non competitiva di 3 km e 10 km con partenza dal parcheggio del Campo Sportivo di viale della Repubblica, a cura dell’Associazione UnAngeloallaRicerca.

A Cuggiono, fino a domenica 22 maggio 2022, presso Villa Annoni, si svolgerà per iniziativa del Collettivo Talpa e l’Ecoistituto della Valle del Ticino e in sinergia con diverse realtà associative e il supporto di Amministrazioni comunali, la 7ª edizione di EsF – Esperienze Fotografiche – Concerto per Sguardi, con tanti appuntamenti in programma, tra questi sempre alle ore 21.00: giovedì 12 maggio, “Processi comunicativi e messaggi iconici”; martedì 17 maggio, “Fotoreportage – Stili e Storie”; giovedì 19 maggio, “Gloriaperpetua – Studio visuale dell’arte monumentale”. Nel pomeriggio di domenica 15 maggio, presso il cortile dell’aia di Villa Annoni, si esibiranno i ragazzi del Corpo Musicale Santa Cecilia di Cuggiono, in collaborazione con il Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” Parma in ricordo dei tempi che furono, che sono e che saranno. L’evento è inserito nella “Fiera di Primavera” organizzata dal Comune di Cuggiono.

A Morimondo, sabato 14 maggio 2022 alle ore 20.45, presso l’Abbazia, si terrà la 34ª edizione della manifestazione “Cori in Abbazia”, con la partecipazione del Coro Cantering e il Corotrecime Città di Abbiategrasso. Sempre sabato 14 maggio, ma alle ore 14.30, nel Chiostro dell’Abbazia, con ingresso gratuito da piazza Municipio 4, si potrà visitare la mostra di strumenti medievali e seguire il concerto che si terrà alle ore 18.00. Inoltre, a seguire si potrà partecipare a un aperitivo medievale (al costo di 18,00 euro a persona previa prenotazione entro il 12 maggio). Sabato 21 e domenica 22 maggio si svolgerà la tradizionale manifestazione internazionale di ricostruzione storica medioevale “Trecentesca”.

Per saperne di più sulle manifestazioni ed eventi segnalati dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, settore “Promozione Turistica” (tel. 0294921177), consultare il sito web www.consorzionavigli.it o i profili Facebook e Instagram del Consorzio oppure inviare una mail a turismo@consorzionavigli.it.