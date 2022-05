Con il WE Plogging 5 tonnellate di rifiuti raccolti in 60 luoghi diversi. Pozzo d’Adda il miglior Comune con 115 sacchi

Ultimo aggiornamento il 10 Maggio 2022 – 22:03

(mi-lorenteggio.com) Cavenago Brianza, 10 maggio 2022 – Sono circa 2.000 i sacchi raccolti in due giorni e in 60 diverse località dei Comuni soci di CEM Ambiente. Il totale è di 5mila kg (5 tonnellate) di rifiuti recuperati in scarpate, boschi, parchi, marciapiedi e lungo i cigli delle strade. E’ questo il risultato strabiliante ottenuto da Amministrazioni comunali, cittadini e associazioni nel WE Plogging del 7 e 8 maggio 2022 organizzato da CEM.

Una prima edizione che ha unito entusiasmo, buona volontà, cura per l’ambiente e il territorio. E che, visto il grande successo, sarà destinata a diventare un evento ripetuto tutti gli anni come ha precisato anche il Presidente di CEM Ambiente Giovanni Mele: «Siamo davvero felici dell’enorme successo di questa prima edizione del WE Plogging – ha detto – e già pensiamo alla replica l’anno prossimo così da farla diventare un’iniziativa fissa. Ma non solo, in attesa della prossima edizione CEM continuerà fare rete con Comuni e associazioni per stimolare il plogging nei nostri Comuni perchè questa attività che tanto piace, rappresenta anche un’importante forma di sensibilizzazione».

«E sensibilizzare cittadini, amministrazioni e associazioni sull’importanza della raccolta differenziata e della diminuzione dell’utilizzo della plastica – ha concluso Mele – è stato e sarà anche in futuro lo scopo dell’iniziativa #WePlogging e l’obiettivo perseguito da CEM per avvicinare un numero sempre maggiore di persone alla sensibilità ambientale e alla sostenibilità».

Ben 5 tonnellate di rifiuti abbandonati raccolti in due giorni, si diceva, ma anche un Comune vincitore. Si tratta del Comune di Pozzo d’Adda (MI) dove sono stati raccolti ben 380 chilogrammi di rifiuti (115 sacchi). Grazie a questo risultato ottenuto dai suoi 39 iscritti e due cani scesi in campo (vedi foto), si aggiudica il premio di primo Comune We Plogger 2022. Il riconoscimento verrà consegnato da CEM durante l’iniziativa Domenica in collina che si svolgerà nella sede di Cavenago domenica 19 giugno 2022.

IL WE PLOGGING CONTINUA…

Per i cittadini e le associazioni che, fino al prossimo 22 maggio, possono partecipare alla sfida. Sfida a cosa? A chi racconta meglio il suo WE Plogging con video, foto o articoli da inviare tramite il sito weplogging.it, sezione le sfide. Anche in questo caso le premiazioni dei primi tre classificati, avverranno il prossimo 19 giugno, durante la Domenica in collina di CEM.

CEM Ambiente ringrazia i partner per la collaborazione: Plastic free, Parco PANE ed Ecomuseo Martesana.

Redazione