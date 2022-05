Milano. Incidente auto scooter in via Gozzoli, donna 40enne in codice giallo

Ultimo aggiornamento il 10 Maggio 2022 – 11:30

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 maggio 2022 – Stamane, alle ore 8.05, all’incrocio tra la via Parri e la via Gozzoli, in direzione Corsico/Cesano, è avvenuto un incidente tra uno scooter, condotto da una donna di 40 anni, e un veicolo. Per l’impatto, la 40enne è caduta a terra riportando diverse contusioni. Soccorsa da un’automedica e da un’ambulanza della Croce Verde, la ferita è stata trasportata in codice giallo al Policlinico di Milano, mentre la Polizia Locale, giunta con una pattuglia e due motociclette, ha fatto tutti i rilievi.

A Buccinasco, intorno alle ore 9.00, un motociclista di 29 anni è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano, dopo un incidente con un veicolo in via Lomellina.

V. A.