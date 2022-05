Milano San Siro. Grave 19enne ferito da arma da taglio in Piazzale Selinunte

Ultimo aggiornamento il 10 Maggio 2022 – 14:20

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 maggio 2022 – Intorno alle ore 12.40 di oggi, in Piazzale Selinunte, in zona San Siro, all’altezza del civico 4, un ragazzo di 19 anni è stato soccorso dal personale sanitario di un’automedica e da quello di un’ambulanza della Croce Viola Rozzano. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano in gravi condizioni. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che, indagano per ricostruire quanto avvenuto e per risalire all’autore al movente.

V. A.