POLIZIA LOCALE, DAL CONSIGLIO OK AL PREMIO PER RICORDARE NICOLÒ SAVARINO

Ultimo aggiornamento il 10 Maggio 2022 – 14:35

Milano, 10 maggio 2022 – Un premio, rivolto agli agenti di Polizia locale, per ricordare Nicolò Savarino. È la proposta dell’Assessorato alla Sicurezza contenuta all’interno della delibera ordinamentale e approvata dal Consiglio regionale.

Il riconoscimento, rivolto a tutti gli operatori delle Polizie locali della Lombardia, è riservato agli agenti che si siano distinti in una situazione di sicurezza pubblica, nello svolgimento del servizio di prossimità a piedi o in bicicletta.

“Questo Premio – ha commentato l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale – nasce per ricordare Nicolò Savarino, l’agente prematuramente scomparso in circostanze che destarono particolare scalpore. L’uomo, infatti, mentre era in bicicletta, venne travolto da un suv in fuga con a bordo due nomadi. Alla guida vi era un minorenne che, dopo lo scontro che ne provocò la morte, riuscì a scappare grazie all’aiuto del complice maggiorenne”.

“A 10 anni dalla sua scomparsa – ha concluso – vogliamo ringraziare i nostri agenti che con grande impegno garantiscono quotidianamente la sicurezza di tutti i cittadini”.