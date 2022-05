PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. NESSUN EVENTO CON LIBRI O OSPITI DI ESTREMA DESTRA A PALAZZO MARINO   

Ultimo aggiornamento il 10 Maggio 2022 – 15:25

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 maggio 2022 – “Nessun incontro con ospiti né presentazioni di libri editi da gruppi di estrema destra. Si smentisce quanto diffuso circa un evento in Sala Alessi che il Comune avrebbe autorizzato per il 13 maggio e che vedrebbe la presentazione di un libro pubblicato da una casa editrice di estrema destra e la presenza di ospiti appartenenti a quell’area politica.

Quanto starebbe circolando non corrisponde all’evento autorizzato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, che prevede invece tra gli ospiti – su richiesta di un gruppo consiliare – solo storici, docenti ed esuli istriani.

Questa Amministrazione non prende lezioni di antifascismo da nessuno e non ammette da parte di consiglieri di centrodestra ambiguità su quanto stabilito in Ufficio di Presidenza, e quindi autorizzato, e su quanto poi fatto circolare o diffuso tra i cittadini”.

Così la Presidenza del Consiglio comunale di Milano.

Redazione