Ceriano – Sport e volontariato: una grande festa in piazza!

Ultimo aggiornamento il 11 Maggio 2022 – 21:32

Pomeriggio speciale con le associazioni di Ceriano Laghetto

La piazza trasformata in una grande palestra all’aperto ha ospitato una serie di avvincenti sfide tra bambini e ragazzi per celebrare nel migliore dei modi la Festa dello Sport e del volontariato, domenica scorsa a Ceriano Laghetto.

Dal primo pomeriggio, tutte le associazioni sportive e di volontariato del paese e non solo, hanno presenziato con banchetti e gazebo o con vere e proprie dimostrazioni delle loro attività, per far conoscere a tutti la ricchissima offerta di sport e di iniziative di solidarietà e condivisione presenti a Ceriano Laghetto, sempre aperte ad accogliere nuovi iscritti.

Dal calcio al volley, dalla pallacanestro agli scacchi, passando per le arti marziali, il tennis, la danza e tante altre proposte, è stato un pomeriggio intenso e molto partecipato, che ha saputo superare anche i piccoli disagi creati dal tempo incerto.

Per molti la possibilità di scoprire occasioni di partecipazione e coinvolgimento, tanto per i bambini quanto per gli adulti, nelle diverse realtà associative di Ceriano. A valorizzare ancora di più il pomeriggio speciale anche la presenza come ospiti di Ilaria Zogno, campionessa italiana body building e di Gaia Stucchi, istruttrice di scacchi, delegata provinciale della federazione.

Tra le associazioni cerianesi, ricordiamo: C.T.C. Club Tennis Ceriano, A.S.D. Giravolta, A.S.D. Ceriano Laghetto, Fortitudo Ceriano Basket, A.S.D. Scacchistica Cerianese, A.S.D. Gruppo Modellisti Sportivo Ceriano Laghetto, Polisportiva U.S.D. Oratorio Ceriano, Ibbq Italia A.P.S., A.S.D. Gruppo Sportivo Dal Pozzo, A.I.D.O. Gruppo Comunale “Alex Bisaggio” Ceriano Laghetto, Fitdance A.S.D., Club Yamaha Rd Series, G.S.T., Pro Loco Ceriano Laghetto.

Tra le associazioni extra-comunali presenti, di cui fanno parte anche volontari cerianesi, c’erano i Vigili del fuoco del distaccamento di Lazzate, la Croce Rossa comitato Alte Groane, le Gev del Parco delle Groane, la Protezione civile gruppo Rovello Porro-Ceriano Laghetto ed Expo Brianza.

Tutte le associazioni presenti sono state premiate con una targa dell’Amministrazione comunale, un piccolo segno che vuole essere un riconoscimento per il preziosissimo contributo che offrono quotidianamente alla qualità della vita dei cittadini di Ceriano.

“Voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo e che hanno collaborato all’ottima riuscita della giornata, dimostrando la grande ricchezza di attività sportiva e di volontariato presente sul nostro territorio” -commenta il Consigliere delegato allo sport, Giuseppe Radaelli. “Un ringraziamento speciale è dovuto allo sponsor Dalma e a Decathlon, che ha fornito materiale per l’ottima riuscita dell’evento”.