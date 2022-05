Corsico. Grazie al PNRR cinque milioni di euro per i parchi Giorgella, Cabassina e il Resistenza

Ultimo aggiornamento il 11 Maggio 2022 – 16:59

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 11 maggio 2022 – Riceverà 5 milioni di euro dal ministero dello sviluppo economico il progetto di riqualificazione dei parchi Giorgella, Cabassina e Resistenza. L’investimento complessivo sarà di circa 7 milioni di euro.

«Si tratta del finanziamento più grande mai ottenuto a Corsico negli ultimi anni – spiega il sindaco Stefano Martino Ventura – frutto di tanto lavoro degli uffici e di Parco Nord, che ringrazio, e di una chiara visione politica di riqualificazione e investimento sulle aree verdi urbane».

Il provvedimento è stato ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Viene quindi confermato il

finanziamento che il Comune di Corsico, attraverso Città Metropolitana, ha ottenuto per il

progetto.

«L’anno scorso, in occasione dell’inizio dei lavori di riforestazione presso il parco Travaglia – spiega l’assessora all’ambiente Chiara Silvestrini – avevamo espresso la volontà di intervenire anche nei restanti parchi urbani. Grazie alla collaborazione con Parco Nord, abbiamo partecipato a un bando del PNRR e ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro. Un concreto passo nella riprogettazione di tre parchi urbani, per ripensarne le funzioni, valorizzarne il patrimonio ambientale e renderli più fruibili per la cittadinanza».

Con una spesa di circa 3.700.000 euro, si interverrà sul parco Giorgella, comprendendo anche l’area di piazza Giovanni XXIII, il parcheggio e il sagrato della chiesa. I lavori permetteranno di creare una nuova piazza pedonale, alberata e fruibile, con giochi d’acqua e connessioni ciclopedonali in sicurezza. Verrà anche realizzato un parcheggio alberato con aiuole, con viabilità veicolare indipendente da quella di pedoni e biciclette. Al parco, tra i vari interventi, verranno posati nuovi arredi (panchine, cestini e segnaletica verticale) e formate nuove aree giochi per bambini, multisport e fitness.

Al parco Cabassina, con un impegno di circa 1.755.000 euro, si procederà soprattutto a valorizzare l’area del fontanile Visconti, oltre al ripristino delle sponde del lago, alla formazione di un’area multisport (basket, volley, calcio a 5, paddle), di una fitness, di un’altra dedicata ai giochi dei bimbi e alla realizzazione di un nuovo campo di bocce.

Al parco della Resistenza, l’intervento si propone di valorizzare le presenze ambientali con opere di manutenzione del verde esistente e di riorganizzare gli spazi attrezzati interni, in modo da favorirne l’utilizzo armonico tra tutte le diverse fasce d’età dei fruitori. Il progetto consentirà anche di connetterlo al sistema dei parchi dell’area sud della città e di incrementarne il valore ecologico e paesaggistico anche a livello sovra comunale. L’investimento è di circa 1.550.000 euro.



Lo studio delle alternative progettuali, che comprende anche la riqualificazione del parco Verdi e nuovi interventi sul parco Travaglia che saranno finanziate con risorse del Comune, sarà presentato alla cittadinanza il prossimo 10 giugno alle ore 21 nella sala “La pianta” di via Leopardi 7.