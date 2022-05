Milano. A laFeltrinelli di Piazza Piemonte Pierfrancesco Majorino presenta “Sorella rivoluzione” 

Ultimo aggiornamento il 11 Maggio 2022 – 16:41

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 maggio 2022 – Venerdì 13 maggio, alle ore 18.30, presso laFeltrinelli Libri e Musica (Piazza Piemonte, 2/4- Milano) Pierfrancesco Majorino presenta Sorella rivoluzione (Mondadori). Intervengono Paolo Berizzi, Marina Petrillo, Cecilia Strada.

In un tempo nel quale il caos dilaga e le diversità vengono marginalizzate, ghettizzate, recluse, una Comunità di suore, educatrici, ragazze liberatesi dal giogo della violenza decide di passare ai fatti e di avviare un’esperienza di resistenza e di salvezza. Centrale la figura indomita di Madre Giuliana, ispirata dall’apostolato di Padre Romero, figura che dal Romero più celebre deriva la disposizione alla lotta a fianco dei più poveri e una lunga militanza in America Latina. Con lei Marina, Suor Claudia, suor Teresa, suor Angiolina. Suor Cecilia, Suor Anita determinate a sfidare, insieme, le trappole della politica, le sempre più sottili trame dei dominanti, la crescente violenza del mondo. Dai giorni della caduta del Muro di Berlino ad un futuro prossimo, e non cosí lontano come si potrebbe pensare, si consolida la storia collettiva e rivoluzionaria di questo gruppo di donne che non accetta il mondo dei “muri”, dei ghetti, di tutte le forme di marginalizzazione.

Dice Pierafrancesco Majorino: “Ho raccontato quello che ho visto e quello che vorrei vedere: una lotta che, attraverso una forma di fede ospitale e generosa, ma soprattutto attraverso una limpida percezione dell’ingiustizia, non teme di dar corpo a un messaggio di libertà contro rinascenti forme di intolleranza, contro l’immobilità e la complicità delle istituzioni”.

Pierfrancesco Majorino (Milano, 1973) è europarlamentare per il Partito Democratico dal 2019. Come scrittore ha pubblicato saggi e romanzi: fra gli altri La Resa (con Lorenzo Sacchetti), (Ledizioni, 2020), Maledetto amore mio (Laurana, 2014), Togliendo il dolore dagli occhi (Italic, 2011), Dopo i lampi vengono gli abeti (PeQuod, 2005).

