ABITARE. DOMANI E SABATO AL VILLAGGIO BARONA INCONTRI, ANIMAZIONE E UNA FESTA DEDICATI AL TEMA DELL’HOUSING SOCIALE

Inaugurato il nuovo parco giochi inclusivo dedicato a tutti i bambini e le bambine

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 maggio 2022 – Due giorni di apertura al quartiere e alla città dedicati all’Housing sociale tra incontri, dibattiti, feste e animazione per i più piccoli. È quanto prevede il programma per domani, venerdì 13, e sabato 14 maggio al Villaggio Barona (ingresso in via Ettore Ponti 21) che, grazie alla Fondazione Cassoni che lo ha fatto nascere più di 20 anni fa, è stato il primo esempio di housing sociale a Milano.



Domani pomeriggio (in Sala Aletti), dalle ore 16.15, rappresentanti dell’Amministrazione comunale e il presidente della Fondazione Ermanno Rho parleranno del tema ‘Social Housing per una città a misura d’uomo’, di fronte a un pubblico di operatori del Terzo settore, abitanti e persone interessate all’argomento.

Sabato sarà invece un’intera giornata di festa: si parte alle ore 10.30 quando rappresentanti dell’Amministrazione comunale e del Municipio 6 inaugureranno il nuovo parco inclusivo, con strutture per i giochi di tutti i bambini e le bambine, studiate appositamente per non avere barriere architettoniche. Saranno presenti anche rappresentanti di K Service, gestore sociale del Villaggio, e di Fondazione Comunità Milano Città, Sud Est, Sud Ovest e Adda Martesana.



Nel corso dell’intera giornata, fino a sera, sono previsti laboratori, performance di danza, spettacoli di magia, concerti e animazione per i più piccoli.

