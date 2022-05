ARTE E RIQUALIFICAZIONE URBANA, ALLE PORTE DI MILANO

Ultimo aggiornamento il 12 Maggio 2022 – 15:09

I GIOVANI RECUPERANO SUPERFICI VANDALIZZATE CON MURALES ‘NEW LIBERTY’

REGIONE E COLOGNO MONZESE INSIEME PER IL PROGETTO ‘IL CONTORNO DECORATO’



ASSESSORE CULTURA: TALENTO DEI GIOVANI AL SERVIZIO DELLA BELLEZZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 maggio 2022. Palazzo Lombardia ha ospitato oggi gli studenti che hanno preso parte al progetto ‘Il Contorno Decorato’, evento conclusivo sostenuto da Regione Lombardia e Comune di Cologno Monzese (MI).

L’iniziativa è finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente urbano con l’obiettivo di riappropriarsi delle superfici vandalizzate.

Nel corso dell’appuntamento sono stati proiettati i dipinti murali ‘New Liberty’ realizzati a Cologno Monzese dagli oltre 400 allievi dei licei artistici di Milano e provincia.

“Un progetto innovativo – ha detto l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura in un messaggio inviato a organizzatori e relatori – che risponde in modo originale a una criticità diffusa nel tessuto urbano delle nostre città: il sistematico inquinamento visivo di case, portoni, mura per mezzo di graffiti vandalici”.

L’assessore ha ringraziato i relatori e tutti gli studenti-artisti, i veri protagonisti dell’iniziativa, la Giunta di Cologno Monzese, il Presidente della Commissione Ambiente e Protezione Civile del Consiglio Regionale della Lombardia ed Enrico Olmari, ideatore e responsabile organizzativo del progetto.

‘Il Contorno Decorato’ – ha scritto l’assessore alla Cultura – ha un duplice merito: “da un lato ha sottratto un’importante superficie cittadina, un muro lungo cento metri per due metri e mezzo di altezza, a un’anonima e grigia esistenza facile preda di vandalismi. Dall’altro, ha salvato questo ‘bordo’ di città coinvolgendo gli studenti e i docenti dei licei artistici e delle scuole d’arte di Milano e provincia”.

“Una ‘chiamata al pennello’ – ha concluso l’assessore – che ha coinvolto decine di realtà e decine di giovani i quali, con grande entusiasmo, hanno messo il proprio talento a servizio di un coraggioso progetto di promozione della bellezza quale fattore di coesione sociale”.

Alla presentazione dei risultati del progetto hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Commissione Ambiente e Protezione civile del Consiglio regionale della Lombardia, il sindaco del Comune di Cologno Monzese Angelo Rocchi con l’assessore alla Cultura Dania Perego, l’ideatore e referente de ‘Il Contorno Decorato’, Enrico Olmari, studenti e docenti delle scuole coinvolte.

V.A.