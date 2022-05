BAREGGIO – OLTRE 2600 ORE DI VOLONTARIATO IN UN ANNO: “GRAZIE ALLA NOSTRA PROTEZIONE CIVILE”

Ultimo aggiornamento il 12 Maggio 2022 – 17:51

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 12 maggio 2022 – Ben 2635,5 ore di impegno gratuito a favore dei cittadini. Questo il bilancio del gruppo della Protezione Civile di Bareggio relativo al 2021. Tra le cifre in dettaglio spiccano in particolare 1514.5 ore di attività legate all’emergenza Covid, 454.5 ore di presidi a eventi, 203.5 ore di esercitazioni e 117 ore di lavoro per emergenze idrogeologiche. “Numeri che non possono passare inosservati – ha commentato il vicesindaco Lorenzo Paietta, che ha le deleghe a Sicurezza e Protezione Civile -. A nome di tutta la cittadinanza voglio ringraziare di cuore tutti i nostri volontari per l’impegno e la disponibilità che hanno offerto e continuano a offrire ogni giorno. In particolare durante il periodo Covid il loro lavoro è stato fondamentale per aiutarci a fronteggiare l’emergenza e garantire l’aiuto necessario ai cittadini in difficoltà. Un lavoro silenzioso e lontano dai riflettori, ma importantissimo”.