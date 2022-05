Corsico. “Piccoli amici” e “Allievi” al “Torneo della legalità”

Ultimo aggiornamento il 12 Maggio 2022 – 14:33

Si terrà sabato 14 maggio al campo sportivo Travaglia, in via Da Vinci

(mi-lorenteggio.com) Corsico (12 maggio 2022) – In occasione della “Settimana della legalità”, sabato 14 maggio al campo sportivo Travaglia, in via Da Vinci, si terrà il “Torneo della legalità”, riservato alle categorie Piccoli amici (2013/14/15) e Allievi (2006).

Per i “Piccoli amici”, il torneo sarà composto da un girone unico a quattro squadre e avrà la formula all’italiana, con incontri di solo andata e tempi/gara di 15 minuti. Verranno effettuate due gare alla volta con ritrovo alle ore 14.30. Il primo turno si disputerà alle 15, il secondo alle 15.20 e il terzo alle 15.45; al termine, tutte le squadre partecipanti verranno premiate.

Il torneo per la categoria “Allievi” sarà composto da quattro squadre con gare a eliminazione diretta e finale per primo e secondo posto. Le gare avranno la durata di trenta minuti: la prima verrà disputata alle ore 16.30, la seconda alle 17.15 e la finale alle 18, seguita dalla premiazione.

V.A.

