Politecnico di Milano – adidas runners PolimiRun Spring 2022: oltre 5mila adesioni a meno di un mese dalla gara

Ultimo aggiornamento il 12 Maggio 2022 – 16:33

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 maggio 2022 – – Il 29 maggio torna l’adidas Runners PolimiRun Spring, la corsa non competitiva e competitiva di 10 chilometri organizzata dal Politecnico di Milano. Le iscrizioni alla gara, che hanno già raggiunto quota 5 mila, sono aperte fino al 24 maggio sul sito ufficiale dell’evento.

Anche quest’anno la comunità politecnica (e non) corre in nome dell’ecosostenibilità. Tra le altre iniziative la Polimirun aderisce al progetto Run for the Oceans di adidas.

Il percorso sarà completamente privo di barriere architettoniche e adatto a tutte e tutti.

Domenica 29 maggio la corsa partirà alle 8:30 dal campus Leonardo con arrivo nella sede del Politecnico di Bovisa Lambruschini, luogo in cui presto partirà il progetto che vede il recupero di un ex gasometro e del suo parco che sarà destinato al benessere e allo sport.

“Nel 2016 era una scommessa. Oggi è una riconferma. L’adidas Runners PolimiRun Spring è un appuntamento fisso per Milano e per la comunità del Politecnico. Una comunità aperta e inclusiva che interpreta lo sport come veicolo di sensibilizzazione e come un’importante occasione di aggregazione – commenta Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano – Lo sport rappresenta un asset fondamentale per il nostro ateneo, che dalla riqualificazione degli spazi al Centro Giuriati agli investimenti in previsione per lo sviluppo di Bovisa, si afferma come il crocevia di grandi progetti urbani, il punto di incontro con i cittadini, il terreno di congiunzione con gli enti e le imprese che ci sostengono.”

Anche quest’anno l’evento vede la partnership con ADIDAS RUNNERS, la community internazionale di adidas dedicata al mondo del running.

In attesa della corsa sono in programma degli special training per prepararsi al meglio (e in compagnia) alla run nelle giornate del 23 e 26 maggio che si svolgeranno sulla Pista di Atletica del Centro Sportivo Giuriati. Prenotazione gratuita tramite l’app “adidas running”.

La gara competitiva è approvata da CR Lombardia dell’Associazione Sportive e Sociali Italiane (ASI) e dal Settore Tecnico Nazionale di atletica leggera dell’ASI.

Gli sponsor della adidas runners PolimiRun Spring 2022 sono: Aeonvis, Ald Automotive, Atos, Bip., BPER, Gruppo Bonomi Pattini, Microelettrica, Gruppo Mondial, Moviri, Penny, Prima, Reply, Techedge, Umana.

Patrocinata dal Comune di Milano.