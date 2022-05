Rho. Maggior tempo, minor costo:

Ultimo aggiornamento il 12 Maggio 2022 – 14:45

la nuova tariffazione dell’occupazione del suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione e pubblici servizi prevede riduzioni di oltre il 20% per chi supera i 90 giorni di occupazione

La decisione dell’Amministrazione comunale per sostenere la ripresa delle attività economiche situate sul territorio rhodense e incentivare la vita all’aperto.

(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 maggio 2022. Il Comune di Rho promuove le attività all’aperto

Continua l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le attività commerciali e l’attività all’aperto e lo fa riducendo del 20% la tariffa per l’occupazione del suolo pubblico (CUP canone unico patrimoniale) per gli esercizi di somministrazione e pubblici servizi.

È stata approvata infatti una specifica tariffa per l’anno 2022 per le occupazioni temporanee del suolo pubblico effettuate dagli esercizi di somministrazione con tavolini, sedie, dehors e dagli esercizi di vicinato. In questo modo si intende dare un supporto incisivo nella loro ripresa e nel loro recupero del danno economico subito dall’inattività causata dalla pandemia Covid.

“Questa riduzione è stata approvata in un momento molto complicato anche per il bilancio comunale – afferma l’Assessore al Bilancio, Tributi e Catasto Nicola Violante -. Gli aumenti delle materie prime e dell’energia ricadono su tutti, però abbiamo deciso di continuare il percorso di sostegno alle attività economiche, consapevoli che una realtà commerciale viva sia fondamentale per l’occupazione e per i servizi che questa offre ai cittadini”.

“Come amministrazione siamo consapevoli che il periodo Covid ha creato delle perdite importanti nella realtà commerciale locale, portando alcuni a chiudere anche l’attività – conclude l’Assessore al Commercio Maria Rita Vergani –. Riteniamo imprescindibile accompagnare gli operatori economici nel corso del 2022 verso una crescente e completa ripresa economica. Inoltre i cittadini hanno manifestato un forte desiderio di ritornare a stare insieme e a uscire dalle case. Ampliare la possibilità di consumare alimenti e bevande in luoghi all’aperto risponde a questa esigenza di socialità con una modalità riconosciuta a minor trasmissibilità del virus Covid-19”.

La riduzione della tariffa per le occupazioni temporanee di suolo pubblico è prevista per tutto il 2022 per gli

esercizi di somministrazione e dei pubblici esercizi ed è applicata dal momento del rilascio del provvedimento fino al 31 dicembre 2022 sul periodo temporale dell’occupazione con riduzione che vanno dal 20% al 50%.



Informazioni:



Ufficio Tributi (contenuto provvedimenti)

Via Villafranca, 8 – piano Terra

Tel: 02.93332.553 / 558

Numero verde 800.144.114

