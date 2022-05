Bollate. Abbattimento alberi, cambia la procedura

Ultimo aggiornamento il 13 Maggio 2022 – 12:47

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 13 maggio 2022. l Comune informa che sono cambiate le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta. Allo stesso modo sono cambiate anche le modalità per le domande in sanatoria da presentare in seguito all’avvenuto abbattimento di alberi pericolanti.

Tutte le informazioni sulle nuove modalità si trovano sul sito del comune, sezione Ambiente-Verde, dove è possibile scaricare la modulistica

Ecco i link diretti per le domande online.

Per l’abbattimento https://comune.bollate.mi.it/attivita-correlata/verde-nullaosta-abbattimento-alberi/

Clicca qui per la sanatoria https://comune.bollate.mi.it/attivita-correlata/verde-nullaosta-in-sanatoria-avvenuto-abbattimento-alberi/

V.A.