Bollate. Torna il verde pulito. L’obiettivo, la pulizia delle ciclabili

La “Giornata del Verde Pulito 2022” di Regione Lombardia si terrà a Bollate domenica 22 maggio e sarà dedicata al tema della sostenibilità e della cura dell’ambiente e alla sensibilizzazione alla responsabilità per il luogo in cui tutti noi viviamo. L’iniziativa si rivolge, come ogni anno, a tutti i cittadini e ai ragazzi e ragazze delle scuole primarie, coinvolti nell’attività di pulizia e nella raccolta di rifiuti. La novità sarà il luogo individuato per le attività di pulizia, ovvero, le piste ciclopedonali di Bollate.

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 13 maggio 2022. “La partecipazione del Comune di Bollate alla Giornata del verde pulito – spiega l’Assessore all’Ambiente Ida DeFlaviis – è, come sempre, il frutto del desiderio di stare insieme per una causa comune finalizzata alla sensibilizzazione di tutti i bollatesi, partendo dai più giovani, alle tematiche ambientali e al decoro e alla pulizia dei luoghi in cui tutti noi viviamo, lavoriamo, studiamo e passiamo il nostro tempo libero. Il coinvolgimento delle nostre scuole, inoltre, è importante anche dal punto di vista dell’educazione ambientale dato che contribuisce a dare ai più giovani un senso di responsabilità e appartenenza in difesa del bene comune”.

Ecco il programma

ORE 9:30 ritrovo delle squadre accolte e coordinate dai Volontari del Verde e al personale del Settore Sostenibilità Ambientale

ORE 9:30 inizio attività di pulizia e raccolta rifiuti fino alle ore 11:00.

Ecco i punti di ritrovo:

1) rotonda via Dante – Via Verdi

2) incrocio via Montessori – via Madonna in Campagna

ORE 11:30 ritrovo al Parco Martin Luther King, vicino alla Casa dell’Acqua, per un rinfresco tutti insieme.

Il kit per la raccolta dei rifiuti (sacchi, guanti e pettorine) sarà fornito alle squadre a inizio giornata. SI consiglia abbigliamento e scarpe adatte all’attività

La social call

Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno i Comuni partecipanti alla Giornata del Verde Pulito prenderanno parte alla “social call” fotografica con cui si selezioneranno gli scatti migliori attraverso la pagina Facebook di Regione Lombardia. Le foto più belle faranno vincere il Comune.

SI ringrazia per l’organizzazione il supermercato TIGROS

