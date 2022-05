Ceriano – Centro diurno terza età, eletto il nuovo direttivo

Ultimo aggiornamento il 13 Maggio 2022 – 12:54

Villa Rita riapre da domenica con un brindisi inaugurale

(mi-lorenteggio.com) Ceriano, 13 maggio 2022. La Villa Rita riaprirà grazie al nuovo direttivo del Centro diurno terza età eletto nei giorni scorsi dopo le difficoltà registrate nelle scorse settimane. Il 4 maggio scorso, una nuova convocazione dell’assemblea dei soci si è conclusa con l’elezione di un nuovo direttivo e la determinazione a riaprire la Villa Rita. Dopo una lunga discussione interna, è emersa la volontà di dare vita ad un nuovo direttivo che garantisse la continuità dell’associazione e l’apertura della sede che è anche un bar con sale per attività sociali.

Si è dunque passati alle votazioni tra i candidati disponibili ed è stato eletto un direttivo composto da sette membri che, con successiva riunione, ha visto l’assegnazione di cariche specifiche.

Antonio Grasso è il nuovo presidente che mantiene anche il ruolo di tesoriere, Mario Belli è vicepresidente e responsabile gestione sala ed eventi. Giuseppe Pagani è il segretario, Graziella Legnani è consigliera responsabile degli eventi dedicati alle donne, Giuseppe Di Salvo consigliere aiuto bar, Lino Colombo consigliere responsabile approvvigionamenti e Giuseppe Felicioni è consigliere con funzioni di aiuto gestione generale. “Quello che conta è la squadra. Ognuno avrà i suoi compiti e le sue responsabilità, ma a contare sarà soprattutto il lavoro di gruppo” -sottolinea il nuovo presidente Grasso, che conta molto anche su nuove adesioni, sottolineando che “l’associazione sarà sempre aperta a tutti”. A cominciare da domenica 15 maggio alle ore 11 quando è in programma un brindisi di benvenuto per salutare la ripresa delle attività. Poi dalle 15 di domenica apertura ordinaria per giocare a carte tutti insieme.

“Accolgo con soddisfazione l’elezione di un nuovo direttivo del Centro diurno terza età di Ceriano Laghetto con la volontà di garantire da subito la riapertura di Villa Rita” -commenta l’Assessore ai Servizi sociali, Dante Cattaneo. “Voglio esprimere il mio ringraziamento per i consiglieri e la presidente uscente che hanno fin qui garantito un ottimo lavoro dell’associazione e formulo i migliori auguri al nuovo giovane presidente e a tutto il direttivo, perché sappiano essere un punto di riferimento per i nostri anziani e garantire sempre più occasioni di incontro e socializzazione nella nostra bella Villa Rita”.